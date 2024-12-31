Впервые за 45 лет. Аморим отметился новым антирекордом в АПЛ

30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Гости одержали победу со счетом 2:0.

В этом поединке наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим отметился очередным антирекордом – его подопечные проиграли три домашних матча подряд в чемпионате впервые с 1979 года. Кроме «Ньюкасла», победы над «Манчестер Юнайтед» одержали «Борнмут» (3:0) и «Ноттингем» (3:2).

Это не первый антирекорд португальского специалиста – 26 декабря в матче против «Вулверхэмптона» (0:2) Аморим стал первым тренером в клубе с 1932 года, кто проиграл пять раз за первые десять матчей.

«Красные дьяволы» набрали 22 балла и занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем поединке подопечные Аморима сыграют на выезде против «Ливерпуля» – встреча состоится 5 декабря.