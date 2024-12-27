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  4. Впервые за 92 года. Аморим обновил антирекорд в матче АПЛ
Англия
27 декабря 2024, 06:46 |
342
0

Впервые за 92 года. Аморим обновил антирекорд в матче АПЛ

Наставник «Манчестер Юнайтед» быстрее всех проиграл пять из десяти первых поединков

27 декабря 2024, 06:46 |
342
0
Впервые за 92 года. Аморим обновил антирекорд в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

26 декабря в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги встретились «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали неожиданную победу со счетом 2:0.

В этой встрече наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим отметился неприятным достижением – португальский специалист стал первым тренером в клубе с 1932 года, кто проиграл пять раз за первые десять матчей. Последний такой случай состоялся 92 года назад, когда такой же результат был у тренера Волтера Крикмера.

«Манчестер Юнайтед» набрал в этом сезоне АПЛ 22 балла и занимает 14-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков. В следующем поединке подопечные Аморима сыграют против «Ньюкасла». Встреча состоится 30 декабря в 22:00.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим антирекорд
Микола Титюк Источник: The Mirror
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