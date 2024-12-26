Англия26 декабря 2024, 19:35 |
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Больше двух месяцев. Челси прервал невероятную серию в АПЛ
Синие проиграли впервые с октября
26 декабря 2024, 19:35 |
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Челси в матче АПЛ неожиданно проиграл Фулхэму 1:2 и прервал невероятную серию без поражений в АПЛ, которая длилась больше двух месяцев.
Последний раз Синие проигрывали в чемпионате Англии Ливерпулю еще 20 октября. После этого команда Энцо Марески в АПЛ выиграла шесть матчей и трижды сыграла вничью.
Это позволило Челси подняться на второе место, а в Англии заговорили о шансах лондонцев побороться за титул.
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