ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике стал звездным гостем матча Серии А «Ювентус» - «Фиорентина» (2:2).

Жерар провел вечер в качестве футбольного экперта и в компании очаровательной ведущей DAZN Дилетты Леотты.

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Журналистка снова выглядела на все 200% и впечатлила испанца, который не мог оторвать от неё глаз – ее открытый низ перед матчем очень взволновал болельщиков, которые напомнили красавице, что температура в Турине опустилась до -10.

Многие болельщики смотрят трансляции матчей чемпионата Италии именно из-за красоты телеведущей.

Напомним, что Дилетта вышла замуж за экс-голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса, который сейчас находится без клуба.