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31 декабря 2024, 04:36 |
899
3

ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны

Дилетта Леотта ослепила своей красотой Жерара Пике

31 декабря 2024, 04:36 |
899
3
ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны
Instagram. Дилетта Леотта

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике стал звездным гостем матча Серии А «Ювентус» - «Фиорентина» (2:2).

Жерар провел вечер в качестве футбольного экперта и в компании очаровательной ведущей DAZN Дилетты Леотты.

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Журналистка снова выглядела на все 200% и впечатлила испанца, который не мог оторвать от неё глаз – ее открытый низ перед матчем очень взволновал болельщиков, которые напомнили красавице, что температура в Турине опустилась до -10.

Многие болельщики смотрят трансляции матчей чемпионата Италии именно из-за красоты телеведущей.

Напомним, что Дилетта вышла замуж за экс-голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса, который сейчас находится без клуба.

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фото lifestyle Дилетта Леотта Жерар Пике чемпионат Италии по футболу Лорис Кариус девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Lulinnha
Хороша. "Прокатать" бы её на "Мазерати" 
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0
Serhii P.
Новина, висмоктана з пальця
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0
cаша зардунов
Ну ...
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0
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