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  4. «Good luck тебе завтра». Милевский рассказал о встрече с Роналду
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 10:15 |
559
2

«Good luck тебе завтра». Милевский рассказал о встрече с Роналду

Бывший игрок киевского «Динамо» поделился воспоминаниями о матче сборной Украины

31 декабря 2024, 10:15 |
559
2
«Good luck тебе завтра». Милевский рассказал о встрече с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о встрече с лидером сборной Португалии Криштиану Роналду во время юношеского Евро:

– На юношеском уровне вы пересекались с Роналду, даже фото общие есть. Расскажите, как вы играли на поле против будущей легенды футбола?

– Это было на юношеском Евро. Я был в сборной Украины, но не играл, потому что тогда была волокита с Белорусской федерацией футбола и запрет на мои выступления.

Португалия должна была стать нашим следующим соперником, и мы смотрели матч против Франции по телевизору. Криш там такие чудеса творил на левом фланге, аж в глазах мигало! А у нас правого защитника играл Григорий Ярмаш. Мы все переглянулись и сказали Грише: «Good luck тебе завтра», – рассказал Милевский.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Динамо» назвал самую слабую позицию в киевском клубе.

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Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Burevestnik
цей сайт розбив його велике інтерв'ю на 48 частин і викладає їх тут .
Зайдіть на джерело і прочитайте все відразу. 
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Saar
🤣🤣🤣
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