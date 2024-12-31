«Good luck тебе завтра». Милевский рассказал о встрече с Роналду

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о встрече с лидером сборной Португалии Криштиану Роналду во время юношеского Евро:

– На юношеском уровне вы пересекались с Роналду, даже фото общие есть. Расскажите, как вы играли на поле против будущей легенды футбола?

– Это было на юношеском Евро. Я был в сборной Украины, но не играл, потому что тогда была волокита с Белорусской федерацией футбола и запрет на мои выступления.

Португалия должна была стать нашим следующим соперником, и мы смотрели матч против Франции по телевизору. Криш там такие чудеса творил на левом фланге, аж в глазах мигало! А у нас правого защитника играл Григорий Ярмаш. Мы все переглянулись и сказали Грише: «Good luck тебе завтра», – рассказал Милевский.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Динамо» назвал самую слабую позицию в киевском клубе.