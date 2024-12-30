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  4. Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 19:39 | Обновлено 30 декабря 2024, 20:34
1878
8

Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо

Известный футболист выделил позицию нападающего

30 декабря 2024, 19:39 | Обновлено 30 декабря 2024, 20:34
1878
8
Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, планирует ли работать в киевском клубе, и назвал свою главную цель. Артем мечтает найти для клуба сильного форварда, ведь считает эту позицию самой слабой в команде.

«Я себя вижу человеком, который найдет для «Динамо» классного нападающего, которого сейчас не хватает команде», – сказал бывший форвард «Динамо».

Ранее у Ваната и Милевского произошел конфликт. Артему не понравилась шутка Владислава в социальных сетях, из-за чего Милевский публично обматерил нынешнего форварда киевского клуба.

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Артем Милевский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Ванат
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 8
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Gargantua81
глупости
форварды хорошего качества как для УПЛ. им не хватает хорошей десятки. условного Белькевича.
большая проблема с защитой. два центрбека и правый крайний нужны.
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+1
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ukrop45
Як жеж противно читать Тай бачить насайті цього алкаш
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0
Тим Сергей
Легче сказать на какой позиции все ок, а это лишь воротник по сути и все
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0
serhiy
Я такого "спеціаліста " в Динамо не хочу ! Грай за ветеранів і дивися-не зірвися !
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0
ILLUMINATOR
Нужна пара хороших ЦЗ,ПЗ ПВ и ЦН. Это минимум!
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-1
vruthiy-112
Який може бути конфлікт між Легендою та молодим гравцем так, пил.!!!
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-1
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