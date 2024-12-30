Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, планирует ли работать в киевском клубе, и назвал свою главную цель. Артем мечтает найти для клуба сильного форварда, ведь считает эту позицию самой слабой в команде.

«Я себя вижу человеком, который найдет для «Динамо» классного нападающего, которого сейчас не хватает команде», – сказал бывший форвард «Динамо».

Ранее у Ваната и Милевского произошел конфликт. Артему не понравилась шутка Владислава в социальных сетях, из-за чего Милевский публично обматерил нынешнего форварда киевского клуба.