Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Известный футболист выделил позицию нападающего
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, планирует ли работать в киевском клубе, и назвал свою главную цель. Артем мечтает найти для клуба сильного форварда, ведь считает эту позицию самой слабой в команде.
«Я себя вижу человеком, который найдет для «Динамо» классного нападающего, которого сейчас не хватает команде», – сказал бывший форвард «Динамо».
Ранее у Ваната и Милевского произошел конфликт. Артему не понравилась шутка Владислава в социальных сетях, из-за чего Милевский публично обматерил нынешнего форварда киевского клуба.
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форварды хорошего качества как для УПЛ. им не хватает хорошей десятки. условного Белькевича.
большая проблема с защитой. два центрбека и правый крайний нужны.