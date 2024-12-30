31 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет протий 13-й ракетки мира Дианы Шнайдер, которая выступает в «нейтральном» статусе. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.

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Ангелина Калинина

Не стоит ожидать от 27-летней украинки удачных выступлений на австралийской серии турниров. Ангелина – грунтовая теннисистка. Поэтому если украинские фанаты тенниса изначально подготовятся к не самой утонченной и красивой игре Калининой, то пережить ее поражения будет проще.

Тем не менее, стартовую встречу на пятисотнике Ангелина сумела выиграть – прошла 61-ю ракетку мира Ван Яфань, китаянка травмировалась во второй партии. Уровень тенниса Калининой оставляет желать лучшего и правильно многие заметили – это было что-то похожее на бадминтон. Пока что не сильно заметен прогресс в сравнении с ее блеклым прошлым сезоном, но очень надеемся, что после предсезонки просто нужно время, чтобы втянуться.

Но победа есть победа и нужно двигаться дальше. Сейчас не хочется говорить о сопернице Ангелины, поскольку эта часть анонса принадлежит украинке, однако на бумаге у нашей соотечественницы шансов, мягко говоря, немного.

Подача. Хард – это подача. Без нее тут никуда, только если ты не Сара Эррани. Что Ангелина продемонстрировала в первой игре сезона против Ван Яфань? За +- 1.5 сета – 0 эйсов, две двойные ошибки, 65% попадания первым мячом, 63% выигранных поинтов на первой, 50% выигранных очков на второй. В принципе, неплохо, но Ван Яфань мало сопротивлялась на приеме, хоть и сделала 2 брейка подряд в первой партии.

Да и Шнайдер – не Ван Яфань. У нее банально больше мощи для приема. Вязкий азиатский стиль акцентирован на том, чтобы просто вернуть в корт, а не обострить с первого же удара.

Возвращаясь к тому, что не стоит ожидать от Ангелины громких результатов в Австралии, можно посмотреть прошлый год: поражение в 1-м раунде в Брисбене, поражение в 1-м раунде в Аделаиде и поражение в 1-м раунде на Aus Open. Поэтому, ни в коем случае не хороним Ангелину в предстоящей игре, но советуем просто надеяться на достойный уровень, а победа / поражение – «как карта ляжет».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Диана Шнайдер

Если честно, вот как-то незаметно, как Шнайдер из обычного ноунейма превратилась в 13-ю ракетку мира, с которой нужно считаться даже топам. Кто-то ее боготворит и называет будущей звездой наравне с Миррой Андреевой (с которой она, кстати, играет в одной паре). Но не стоит забывать – для обычного украинского болельщика это просто ненужный игрок в Туре из болот.

На ее счету 4 трофея на уровне WTA (все – в 2024), она молодая (20 лет), 1 метр и 70 см рост. Диана очень хорошо играет на харде и четко понимает важность подачи. У Шнайдер в среднем по 20 виннерсов за игру и это очень неплохой показатель, который доказывает, что она играет не от ошибок соперниц.

Помимо 4 титулов, у Шнайдер уже круче результаты на мейджорах, чем у Ангелины. А вторую часть сезона прошлого года она провела достаточно ударно – 3-й раунд Уимблдона и 4-й US Open.

Однако Шнайдер – не какой-то монстр. Она просто заслуженно идет фаворитом. И поскольку для нее это будет первая игра в сезоне, то непонятно, как у нее пойдет с первых минут. Самое главное преимущество Калининой – опыт. Она чаще была в ситуациях, из которых приходилось выкручиваться и, не отбрасывая предвзятости, хочется верить или в лучший день Ангелины, или в худший Дианы.

Также было бы неплохо в 1/8 финала увидеть украинское дерби с Мартой Костюк. Но, да, вначале нужно пройти Шнайдер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Диана Шнайдер

Прогноз на матч Ангелина Калинина – Диана Шнайдер

Личных встреч у девушек не было. Поскольку только старт сезона, то Шнайдер может понадобится время, чтобы разыграться. Поэтому фора +5.5 на Ангелину за коэффициент 1.72 смотрится очень неплохо.