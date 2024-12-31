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Саудовская Аравия
31 декабря 2024, 10:34 |
24
0

Первый гол за 14 месяцев. Неймар забил за Аль-Хиляль в товарищеском матче

Бразильский футболист отметился в поединке с «Аль-Фейха»

31 декабря 2024, 10:34 |
24
0
Первый гол за 14 месяцев. Неймар забил за Аль-Хиляль в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», в составе которого играет бразильский футболист Неймар, провел товарищеский матч во время паузы во внутреннем чемпионате.

Подопечные Жорже Жезуша встретились с «Аль-Фейха» в неофициальном товарищеском поединке и одержали победу со счетом 2:0. Неймар открыл счет и забил первый гол в команде за последние 14 месяцев. Последний раз бразилец отличался забитым мячом еще в октябре 2023 года.

Неймар почти не играет за «Аль-Хиляль» из-за постоянных травм, однако бразилец недавно восстановился от повреждений и продолжает набирать оптимальную форму. Игрок не заявлен на внутренний чемпионат из-за лимита на легионеров, однако может помочь клубу в Лиге чемпионов Азии и других международных турнирах.

ВИДЕО. Первый гол Неймара за «Аль-Хиляль» за 14 месяцев

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Фейха Неймар Жорже Жезуш
Микола Титюк Источник: ФК Аль-Хиляль
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