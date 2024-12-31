Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. США – в плей-офф United Cup. Гауфф и Фритц разбили и выбили Хорватию
WTA
31 декабря 2024, 10:29 |
45
0

ФОТО. США – в плей-офф United Cup. Гауфф и Фритц разбили и выбили Хорватию

Американцы победили со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал командного турнира

31 декабря 2024, 10:29 |
45
0
ФОТО. США – в плей-офф United Cup. Гауфф и Фритц разбили и выбили Хорватию
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц и Коко Гауфф

31 декабря состоялось матчевое противостояние в группе А на United Cup 2025 между сборными США и Хорватии.

Американцы победили со счетом 3:0. Первым на корт вышли Тейлор Фритц и Борна Чорич. Фритц переиграл соперника в двух сетах, отдав всего 5 геймов.

Не менее уверенно Донну Векич переиграла и Коко Гауфф – также в двух партиях и с потерей 6 геймов. В миксте Коко и Тейлор разобрались с тандемом Петра Марчинко / Иван Додиг.

United Cup 2025. Группа А, Перт. 31 декабря

США – Хорватия – 3:0

  • Тейлор Фритц Борна Чорич – 6:3, 6:2
  • Коко Гауфф Донна Векич – 6:4, 6:2
  • Коко Гауфф / Тейлор Фритц Петра Марчинко / Иван Додиг – 6:2, 6:3

Благодаря двум победа США пробились в четвертьфинал United Cup. Хорватия, как и Канада (еще один участник группы А), завершила выступления на командном турнире. На старте плей-офф американцы встретятся с Китаем.

ФОТО. США – в плей-оф United Cup. Гауфф и Фритц разбили и выбили Хорватию

ssha-v-pley-of-united-cup-gauff-i-fritts-razbili-i-vybili-horvatiyu
ssha-v-pley-of-united-cup-gauff-i-fritts-razbili-i-vybili-horvatiyu-foto-1
ssha-v-pley-of-united-cup-gauff-i-fritts-razbili-i-vybili-horvatiyu-foto-2
ssha-v-pley-of-united-cup-gauff-i-fritts-razbili-i-vybili-horvatiyu-foto-3
ssha-v-pley-of-united-cup-gauff-i-fritts-razbili-i-vybili-horvatiyu-foto-4

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Борна Чорич

Видеообзор матча Коко Гауфф – Донна Векич

Видеообзор матча Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Петра Марчинко / Иван Додиг

По теме:
Свитолина проведет выставочный матч перед Aus Open против чемпионки ОИ-2024
ФОТО. Как Италия уничтожила Францию и вышла в плей-офф United Cup 2025
США – Хорватия. Фритц – Чорич, Гауфф – Векич. Смотреть онлайн. LIVE
Иван Додиг сборная США по теннису женская сборная США по теннису Донна Векич сборная Хорватии по теннису Тейлор Фритц Коко Гауфф Борна Чорич Петра Марчинко United Cup женская сборная Хорватии по теннису фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Футбол | 30 декабря 2024, 18:42 5
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо

Бывший нападающий киевлян на пике зарабатывал 1.6 млн долларов в год

МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
Футбол | 30 декабря 2024, 12:16 10
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»

Бывший форвард киевлян поделился мнением о Йожефе Сабо

ФОТО. «Ванат, с Новым годом!» Милевский снова наехал на игрока Динамо
Футбол | 31.12.2024, 02:26
ФОТО. «Ванат, с Новым годом!» Милевский снова наехал на игрока Динамо
ФОТО. «Ванат, с Новым годом!» Милевский снова наехал на игрока Динамо
Стародубцева снялась с матча в Окленде против соперницы из Румынии
Теннис | 31.12.2024, 01:49
Стародубцева снялась с матча в Окленде против соперницы из Румынии
Стародубцева снялась с матча в Окленде против соперницы из Румынии
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Футбол | 30.12.2024, 10:19
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
30.12.2024, 10:00 3
Хоккей
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
29.12.2024, 15:15
Футбол
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
30.12.2024, 18:52
Бокс
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
29.12.2024, 12:09 87
Футбол
Бой за два титула? Журналисты назвали вероятных соперников Ломаченко
Бой за два титула? Журналисты назвали вероятных соперников Ломаченко
29.12.2024, 11:17 2
Бокс
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
29.12.2024, 15:07 50
Футбол
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
30.12.2024, 18:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем