ФОТО. США – в плей-офф United Cup. Гауфф и Фритц разбили и выбили Хорватию

31 декабря состоялось матчевое противостояние в группе А на United Cup 2025 между сборными США и Хорватии.

Американцы победили со счетом 3:0. Первым на корт вышли Тейлор Фритц и Борна Чорич. Фритц переиграл соперника в двух сетах, отдав всего 5 геймов.

Не менее уверенно Донну Векич переиграла и Коко Гауфф – также в двух партиях и с потерей 6 геймов. В миксте Коко и Тейлор разобрались с тандемом Петра Марчинко / Иван Додиг.

United Cup 2025. Группа А, Перт. 31 декабря

США – Хорватия – 3:0

Тейлор Фритц – Борна Чорич – 6:3, 6:2

– Борна Чорич – 6:3, 6:2 Коко Гауфф – Донна Векич – 6:4, 6:2

– Донна Векич – 6:4, 6:2 Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Петра Марчинко / Иван Додиг – 6:2, 6:3

Благодаря двум победа США пробились в четвертьфинал United Cup. Хорватия, как и Канада (еще один участник группы А), завершила выступления на командном турнире. На старте плей-офф американцы встретятся с Китаем.

ФОТО. США – в плей-оф United Cup. Гауфф и Фритц разбили и выбили Хорватию

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Борна Чорич

Видеообзор матча Коко Гауфф – Донна Векич

Видеообзор матча Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Петра Марчинко / Иван Додиг