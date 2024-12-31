ФОТО. США – в плей-офф United Cup. Гауфф и Фритц разбили и выбили Хорватию
Американцы победили со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал командного турнира
31 декабря состоялось матчевое противостояние в группе А на United Cup 2025 между сборными США и Хорватии.
Американцы победили со счетом 3:0. Первым на корт вышли Тейлор Фритц и Борна Чорич. Фритц переиграл соперника в двух сетах, отдав всего 5 геймов.
Не менее уверенно Донну Векич переиграла и Коко Гауфф – также в двух партиях и с потерей 6 геймов. В миксте Коко и Тейлор разобрались с тандемом Петра Марчинко / Иван Додиг.
United Cup 2025. Группа А, Перт. 31 декабря
США – Хорватия – 3:0
- Тейлор Фритц – Борна Чорич – 6:3, 6:2
- Коко Гауфф – Донна Векич – 6:4, 6:2
- Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Петра Марчинко / Иван Додиг – 6:2, 6:3
Благодаря двум победа США пробились в четвертьфинал United Cup. Хорватия, как и Канада (еще один участник группы А), завершила выступления на командном турнире. На старте плей-офф американцы встретятся с Китаем.
ФОТО. США – в плей-оф United Cup. Гауфф и Фритц разбили и выбили Хорватию
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Борна Чорич
Видеообзор матча Коко Гауфф – Донна Векич
Видеообзор матча Коко Гауфф / Тейлор Фритц –Петра Марчинко / Иван Додиг
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