Трансферная битва. Три гранда АПЛ будут бороться за сенсацию сезона
«Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» интересуются Омаром Мармушем
Английские «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» хотят подписать форварда «Айнтрахта» Омара Мармуша.
По информации Fichajes, «Арсенал» и «Челси» хотят сделать форварда основным игроком. В то же время «Ливерпуль» стремится подписать египтянина, как замену его звездному соотечественнику Мохамеду Салаху.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Мармуша в 60 миллионов евро. Контракт египтянина с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Мармуш провел за «Айнтрахт» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуется «Манчестер Юнайтед».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу сорок
Андрей покинет клуб, если Куртуа продлит контракт