Трансферная битва. Три гранда АПЛ будут бороться за сенсацию сезона

Английские «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» хотят подписать форварда «Айнтрахта» Омара Мармуша.

По информации Fichajes, «Арсенал» и «Челси» хотят сделать форварда основным игроком. В то же время «Ливерпуль» стремится подписать египтянина, как замену его звездному соотечественнику Мохамеду Салаху.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Мармуша в 60 миллионов евро. Контракт египтянина с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Мармуш провел за «Айнтрахт» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется «Манчестер Юнайтед».