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Англия
31 декабря 2024, 00:26 | Обновлено 31 декабря 2024, 01:03
538
0

Трансферная битва. Три гранда АПЛ будут бороться за сенсацию сезона

«Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» интересуются Омаром Мармушем

31 декабря 2024, 00:26 | Обновлено 31 декабря 2024, 01:03
538
0
Трансферная битва. Три гранда АПЛ будут бороться за сенсацию сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Английские «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» хотят подписать форварда «Айнтрахта» Омара Мармуша.

По информации Fichajes, «Арсенал» и «Челси» хотят сделать форварда основным игроком. В то же время «Ливерпуль» стремится подписать египтянина, как замену его звездному соотечественнику Мохамеду Салаху.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Мармуша в 60 миллионов евро. Контракт египтянина с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Мармуш провел за «Айнтрахт» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется «Манчестер Юнайтед».

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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