Свитолина проведет выставочный матч перед Aus Open против чемпионки ОИ-2024

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) проведет выставочный матч против олимпийской чемпионки 2024 Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) на Opening Week Australian Open 2025.

Встреча состоится в понедельник, 8 января. Место проведения – легендарна Rod Laver Arena. Время начала встречи – ориентировочно в 08:00 по Киеву. Цены на билет на эту игру стартуют от 30 долларов.

Матч Свитолина – Чжэн будет одним из нескольких благотворительных поединков серии перед стартом Aus Open, на которых будут собираться деньги для детских фондов через Федерацию тенниса Австралии.

В выставочных матчах также примут участия Янник Синнер, Карлос Алькарас, Коко Гауфф, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Алекс де Минаур и Алексей Попырин.

Свитолина заявлена в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, однако она ставила под сомнения свое участие в Мельбурне, поскольку восстанавливается от операции на ноге.