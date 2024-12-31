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  4. Свитолина проведет выставочный матч перед Aus Open против чемпионки ОИ-2024
Australian Open
31 декабря 2024, 09:51 |
368
0

Свитолина проведет выставочный матч перед Aus Open против чемпионки ОИ-2024

Элина сыграет в Мельбурне с Чжэн Циньвень накануне старта австралийского мейджора

31 декабря 2024, 09:51 |
368
0
Свитолина проведет выставочный матч перед Aus Open против чемпионки ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) проведет выставочный матч против олимпийской чемпионки 2024 Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) на Opening Week Australian Open 2025.

Встреча состоится в понедельник, 8 января. Место проведения – легендарна Rod Laver Arena. Время начала встречи – ориентировочно в 08:00 по Киеву. Цены на билет на эту игру стартуют от 30 долларов.

Матч Свитолина – Чжэн будет одним из нескольких благотворительных поединков серии перед стартом Aus Open, на которых будут собираться деньги для детских фондов через Федерацию тенниса Австралии.

В выставочных матчах также примут участия Янник Синнер, Карлос Алькарас, Коко Гауфф, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Алекс де Минаур и Алексей Попырин.

Свитолина заявлена в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, однако она ставила под сомнения свое участие в Мельбурне, поскольку восстанавливается от операции на ноге.

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Элина Свитолина Чжэн Циньвень Australian Open 2025 Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Коко Гауфф Александр Зверев Стефанос Циципас Алекс де Минаур Алексей Попырин благотворительность благотворительные матчи
Даниил Агарков Источник: Australian Open
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