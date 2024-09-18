ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступила с публичным признанием относительно того, что перенесла операцию на ноге.

«К сожалению, мой сезон 2024 года теперь в истории, так как сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, с которой я пыталася справиться на протяжении всего этого года 🥴.

Это та же проблема, которая завершила мой сезон в 2023 году и мешала мне большую часть 2024 года. Справиться с ней стало сложнее, и она все больше и больше влияет на меня, причем не только в теннис и тренировки, а и на повседневную жизнь🙄.

Но теперь..😌

Я рада возможности сосредоточиться на своем восстановлении и вернуться еще сильнее, чем раньше. Я намерена сделать все возможное, чтобы вернуться на корт и выступать на самом высоком уровне 💪🏼.

Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку и ободрение в это непростое время. Ваша любовь и позитив значат для меня очень много, и я с нетерпением жду встречи со всеми вами на кортах в 2025 году ✨.

С большой любовью....», – написала Элина в инстаграме.

Как известно, 12 сентября Элина Свитолина отпраздновала свое 30-летие.