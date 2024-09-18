Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
WTA
18 сентября 2024, 08:28 | Обновлено 18 сентября 2024, 09:03
798
0

ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением

Элина рассказала о своей ситуации

18 сентября 2024, 08:28 | Обновлено 18 сентября 2024, 09:03
798
0
ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступила с публичным признанием относительно того, что перенесла операцию на ноге.

«К сожалению, мой сезон 2024 года теперь в истории, так как сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, с которой я пыталася справиться на протяжении всего этого года 🥴.

Это та же проблема, которая завершила мой сезон в 2023 году и мешала мне большую часть 2024 года. Справиться с ней стало сложнее, и она все больше и больше влияет на меня, причем не только в теннис и тренировки, а и на повседневную жизнь🙄.

Но теперь..😌

Я рада возможности сосредоточиться на своем восстановлении и вернуться еще сильнее, чем раньше. Я намерена сделать все возможное, чтобы вернуться на корт и выступать на самом высоком уровне 💪🏼.

Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку и ободрение в это непростое время. Ваша любовь и позитив значат для меня очень много, и я с нетерпением жду встречи со всеми вами на кортах в 2025 году ✨.

С большой любовью....», – написала Элина в инстаграме.

Как известно, 12 сентября Элина Свитолина отпраздновала свое 30-летие.

По теме:
Будет операция. Стало известно, на сколько выбыл ключевой защитник Ворсклы
КАРРАСКО: «У Салиху что-то с ахиллом. Пришлось делать раннюю замену»
Виталий БОЙКО: «Травма Салиху? Желаем, чтоб не было ничего серьезного»
Элина Свитолина травма операция на ноге
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине
Теннис | 17 сентября 2024, 13:55 20
Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине
Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине

Даяна в двух сетах уступила японке Маи Хонтаме

В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
Бокс | 18 сентября 2024, 00:28 4
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше

Сергей Лапин обвинил Службу таможенного контроля Польши

Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Бокс | 18.09.2024, 00:15
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Футбол | 17.09.2024, 11:51
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Футбол | 18.09.2024, 06:23
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
17.09.2024, 09:25 17
Футбол
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
Сын легенды Шахтера заявил, что будет болеть за Болонью против горняков
Сын легенды Шахтера заявил, что будет болеть за Болонью против горняков
16.09.2024, 20:40 7
Футбол
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
18.09.2024, 07:37 10
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 17
Футбол
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
17.09.2024, 10:31 2
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
16.09.2024, 08:05
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем