12 сентября известной украинской теннисистке Элине Свитолине исполнилось 30 лет.

Свитолина отпраздновала свой юбилей с известными украинскими спортсменами, музыкантами и звездами украинского шоу-бизнеса.

«Мой особенный день. Встретила в Украине с самыми близкими людьми, которые за три последних года стали почти семьей. Людьми, которыми горжусь, которые меня вдохновляют и поддерживают. Спасибо», – написала Свитолина в Инстаграме.

Отметим, что Свитолина второй раз подряд досрочно завершила теннисный сезон после Открытого чемпионата США из-за травм.

ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами