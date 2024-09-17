ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами
12 сентября украинской теннисистке исполнилось 30 лет
12 сентября известной украинской теннисистке Элине Свитолине исполнилось 30 лет.
Свитолина отпраздновала свой юбилей с известными украинскими спортсменами, музыкантами и звездами украинского шоу-бизнеса.
«Мой особенный день. Встретила в Украине с самыми близкими людьми, которые за три последних года стали почти семьей. Людьми, которыми горжусь, которые меня вдохновляют и поддерживают. Спасибо», – написала Свитолина в Инстаграме.
Отметим, что Свитолина второй раз подряд досрочно завершила теннисный сезон после Открытого чемпионата США из-за травм.
ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами
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