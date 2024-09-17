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  4. ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами
WTA
17 сентября 2024, 14:59 |
1336
7

ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами

12 сентября украинской теннисистке исполнилось 30 лет

17 сентября 2024, 14:59 |
1336
7
ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 сентября известной украинской теннисистке Элине Свитолине исполнилось 30 лет.

Свитолина отпраздновала свой юбилей с известными украинскими спортсменами, музыкантами и звездами украинского шоу-бизнеса.

«Мой особенный день. Встретила в Украине с самыми близкими людьми, которые за три последних года стали почти семьей. Людьми, которыми горжусь, которые меня вдохновляют и поддерживают. Спасибо», – написала Свитолина в Инстаграме.

Отметим, что Свитолина второй раз подряд досрочно завершила теннисный сезон после Открытого чемпионата США из-за травм.

ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами

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Жан Беленюк Элина Свитолина Андрей Шевченко день рождения lifestyle фото
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Прекрасно выглядит)
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+1
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Serhii P.
Беленюк замість Монфілса 
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0
C.Пеклов
А Монфіса забула позвати?
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0
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SHN
А ПрЫтула и тут заработал. Дроновод великий
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-2
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