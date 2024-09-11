«Сейчас буду лечить свои травмы». Свитолина снова досрочно завершила сезон

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) сообщила, что после US Open досрочно завершила сезон из-за травм.

«У меня был неплохой сезон, я уже его закончила, потому что травмировалась. Завершить и этот год в топ-30 – это неплохой результат, учитывая то, что я была больше [времени] травмирована в этом сезоне.

Олимпиада прошла неплохо. К сожалению, я не смогла принести медаль, но были классные победы. Удалось ли подойти к Играм на пике формы, учитывая травму? Нет, на пике не удалось.

Я не сыграла так, как хотела и на следующих турнирах, потому что была травмирована. Хотелось большего, хотелось сыграть лучше. Сейчас я буду лечить свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой сезон лучше», – сказала Элина.

Отметим, что в прошлом году Свитолина также из-за травмы досрочно завершила сезон после Открытого чемпионата США, поэтому ей не нужно защищать рейтинговые очки в 2024-м.