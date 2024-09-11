Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Сейчас буду лечить свои травмы». Свитолина снова досрочно завершила сезон
WTA
11 сентября 2024, 15:29 | Обновлено 11 сентября 2024, 15:33
1202
10

«Сейчас буду лечить свои травмы». Свитолина снова досрочно завершила сезон

Элина займется восстановлением

11 сентября 2024, 15:29 | Обновлено 11 сентября 2024, 15:33
1202
10
«Сейчас буду лечить свои травмы». Свитолина снова досрочно завершила сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) сообщила, что после US Open досрочно завершила сезон из-за травм.

«У меня был неплохой сезон, я уже его закончила, потому что травмировалась. Завершить и этот год в топ-30 – это неплохой результат, учитывая то, что я была больше [времени] травмирована в этом сезоне.

Олимпиада прошла неплохо. К сожалению, я не смогла принести медаль, но были классные победы. Удалось ли подойти к Играм на пике формы, учитывая травму? Нет, на пике не удалось.

Я не сыграла так, как хотела и на следующих турнирах, потому что была травмирована. Хотелось большего, хотелось сыграть лучше. Сейчас я буду лечить свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой сезон лучше», – сказала Элина.

Отметим, что в прошлом году Свитолина также из-за травмы досрочно завершила сезон после Открытого чемпионата США, поэтому ей не нужно защищать рейтинговые очки в 2024-м.

По теме:
Людмила Киченок рассказала, какая суперсила есть у ее напарницы
Бывший лидер рейтинга ATP назвал причину неудач Свёнтек на харде
Свитолина посетила украинских военных в реабилитационном центре Unbroken
Элина Свитолина US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Facebook
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Караван лает, Ребров идет
Футбол | 11 сентября 2024, 12:08 79
Караван лает, Ребров идет
Караван лает, Ребров идет

Валерий Василенко – о не озвученной отставке главного тренера сборной Украины

ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
Футбол | 10 сентября 2024, 23:05 7
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина

Михаил активизировался во втором тайме, но пробил неудачно

Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Футбол | 11.09.2024, 00:01
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Возвращение мельдония. Теннисиста из рф временно отстранили за допинг
Теннис | 11.09.2024, 12:23
Возвращение мельдония. Теннисиста из рф временно отстранили за допинг
Возвращение мельдония. Теннисиста из рф временно отстранили за допинг
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Футбол | 11.09.2024, 00:05
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Другий рік поспіль Еліна завершує сезон після ЮСО. А час-то йде. Ніби 30 років - ще цілком робочий вік, але травм уже накопичилося. Плюс вагітнсть та пологи. Чи задовольняє Еліну ситуація, коли її стеля у сезоні - боротьба за топ-20-30?
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Андрій Лупак
Таке відчуття, що це уже фініш кар'єри Еліни.
Ответить
0
Muskrat2
Які вони сором'язливі, про якийсь нікому не потрібний рейтинг розповідають, а про головне - гроші, мовчать. Півтора мільйона баксів де ще можна заробити?
Ответить
0
igorgumeniuk27
Цим своїм рішенням Світоліна може зробити Ястремську 32-ю сіяною в Пекіні
Ответить
0
kadaad
Пора на покой и тренерскую работу, если сможет. Денег нарубила достаточно....
Ответить
-1
Nick.Grabowski
Поки Костюк годують компліментами, авансами та захопленнями, хитра та цинічна Світоліна кожного року доходить до 1/4 фіналу турнірів Великого Шолому. 
Умовно "старенька" та "неталановита" "патріотка" з Монако Світоліна вже має в своєму активі 3 півфінали та 8 чвертьфіналів Grand Slam. 
В талановитої зірки Костюк, яку всі розхвалюють наліво та направо, зокрема це активно та "щиро" роблять представники команди Світоліної (що є невипадковим), поки лише 1 чвертьфінал на турнірах Великого Шолому. 
А регулярно "травмована", шаблонна та неталановита Світоліна тишком-нишком досягає значно кращих результатів. 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
10.09.2024, 10:07 1
Бокс
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
09.09.2024, 17:44
Футбол
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
10.09.2024, 10:39 19
Футбол
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 318
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
10.09.2024, 07:10
Бокс
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
10.09.2024, 16:47 3
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
10.09.2024, 11:46
Бокс
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
11.09.2024, 00:04 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем