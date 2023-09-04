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US Open
04 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 12:01
239
0

Элина СВИТОЛИНА: «Я поняла, как важно перевести дух и сделать шаг назад»

Украинская теннисистка – о паузе в выступлениях

04 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 12:01
239
0
Элина СВИТОЛИНА: «Я поняла, как важно перевести дух и сделать шаг назад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина более детально рассказала о причинах сделать паузу в выступлениях после завершения борьбы на US Open.

«Жизнь – это прекрасное путешествие, но я должна признать, что иногда она бывает слишком сложной. Я постоянно жонглирую многочисленными обязанностями, гонюсь за своей мечтой и стремлюсь к успеху. Легко попасть в этот вихрь жизни, но среди всего этого я поняла, как важно сделать паузу, перевести дух и сделать шаг назад.

Жизненные проблемы могут быть очень сложными, но я поняла, что это нормально – сделать перерыв и восстановить силы. Именно в эти минуты покоя я набираюсь сил, чтобы продолжать двигаться вперед, к своим мечтам. Именно в эти моменты я обретаю ясность и вновь обретаю сосредоточенность.

У меня есть несколько интересных планов! Во-первых, я вернусь домой, чтобы окунуться в любовь и смех со своей семьей и друзьями. Затем я займусь своим выздоровлением, но при этом найду время, чтобы расслабиться и насладиться несколькими кружками холодного пива», – написала Свитолина.

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Элина Свитолина US Open 2023 фото
Источник Instagram
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