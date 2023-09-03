Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
Элина не смогла совершить камбек против Джессики Пегулы
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 26) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.
В 1/16 финала американского мейджора украинка в трех сетах уступила Джессике Пегуле (США, WTA 3) за 1 час и 50 минут.
US Open 2023. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [26] – Джессика Пегула (США) [3] – 4:6, 6:4, 2:6
Это была 5-я встреча теннисисток. Элина проиграла в четырех последних поединках.
В 1/8 финала US Open Пегула сыграет против Мэдисон Киз (США, WTA 17).
Для Элины это было десятое выступление на US Open. Ее лучшим результатом в Нью-Йорке остается полуфинал в 2019 году.
US Open – единственный мейджор, на котором Элина не смогла дойти до четвертьфинала после своего возвращения. На Ролан Гарросе Эли уступила в 1/4 финала Арине Соболенко, а на Уимблдоне проиграла Маркете Вондроушовой в полуфинале.
Jessica Pegula is heading to Round 4. 🌟 pic.twitter.com/6SqphUS5J4— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023
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