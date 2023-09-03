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  4. Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
US Open
03 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 03 сентября 2023, 00:54
1225
22

Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах

Элина не смогла совершить камбек против Джессики Пегулы

03 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 03 сентября 2023, 00:54
1225
22
Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 26) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/16 финала американского мейджора украинка в трех сетах уступила Джессике Пегуле (США, WTA 3) за 1 час и 50 минут.

US Open 2023. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [26] – Джессика Пегула (США) [3] – 4:6, 6:4, 2:6

Это была 5-я встреча теннисисток. Элина проиграла в четырех последних поединках.

В 1/8 финала US Open Пегула сыграет против Мэдисон Киз (США, WTA 17).

Для Элины это было десятое выступление на US Open. Ее лучшим результатом в Нью-Йорке остается полуфинал в 2019 году.

US Open – единственный мейджор, на котором Элина не смогла дойти до четвертьфинала после своего возвращения. На Ролан Гарросе Эли уступила в 1/4 финала Арине Соболенко, а на Уимблдоне проиграла Маркете Вондроушовой в полуфинале.

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Элина Свитолина Джессика Пегула US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Alehandro
Пегула більш стабільна на подачах. Світоліна, як завжди, слабенька біля сітки. В іншому, як на мене, цілком рівна гра. Трагедії я б з цієї поразки не робив.
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+10
Андрей Залищук
ну програти 3-й сіяній на її полі не соромно, але виглядає трохи неоднозначно така поразка після класно проведених Ролан Гарос і Вімба, але нічого, Еля і так грає краще, ніж очікувалось після річного декрету, так що успіхів тобі в подальших турнірах, ти всеодно молодець!
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+9
Elis
Не витрачатиму час на читання того, як місцеві "експерти" розмазують соплі по всьому сайту, в цьому нічого нового. 
Еліна все одно молодець. Шкода, звичайно, не вистачило впевненості в собі, сил і трішки фортуни. Бажаю успіху на наступних турнірах.
58% першої - дуже мало, щоб вигравати в таких суперниць. 
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+8
sv_2000
Спасибо Элине за Уим, РГ. На ЮСО не получилось, но ничего, жизнь не останавливается на этом, шансы ещё будут. Здоровья прежде всего.
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+8
Ekvato
Ми повинні радіти, що у нас є хоч така Світоліна, яка на 2 голови вища за Костюк, Ястремську і на 1 голову вища за Цуренко та Калініну. Ніхто з наших дівчат не виграє жодного шолому у осяжному майбутньому, але тільки Еліна здатна заходити так далеко, щоб ми все ще могли про це мріяти. Здоров'я тобі, Елінко, роботи над помилками і з новими силами у новий сезон. Навіть не впевнений, що є зміст грати усі великі турніри до кінця року, краще концентруватися на Мейджорах, які у тебе успішно вийшли цьогоріч. ДЯКУЮ! Шапку дулу, як кажуть у нас на Закарпатті! Ніхто навіть і близько не чекав того, що ти цьогоріч зробила
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+7
Arctic
Спасибі Еліні за її боротьбу до кінця, за емоції, за відданість! 🇺🇦👍
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+6
Vova Chol
Сил багато орчиха забрала . Була б посвіжіше , то може і результат був би іншим. Все одно Еліна в Україні найкраща , і головне, що на підході нікого.
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+6
Александр Ад
У кого краще була перша подача той й виграв.дякую Еліна за боротьбу!
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+6
Fdail
Таку Пегулу можна й потрібно було проходити. Але з такою подачею Еліна не змогла би обіграти кацапку. Нехай залікує ногу, стабілізує свою подачу (  перша подача Еліни потужніша за подачу Пегули, але менш стабільна , а стабільність подачі - найважливіше), продовжить роботу над атакуючим тенісом та своїм форхендом, виправлятиме гру біля сітки( дуже багато дитячих помилок, але вже з'являються впевнені смеши, що трохи радує) й чекаємо на Австралії. Так, зараз мені можна написати, що Еліна вже ніколи не виграє шолом,що час вичерпано,що молоді вже не пропустять , але ви можете запропонувати когось , хто має прямо зараз більші шанси виграти шолом з українок за Світоліну. Костюк з психами, чи Калініна з абсолютно незрозумілими програшами при 5:1? У випадку Еліни, для мене працює крилатий вислів видатної поетеси "без надії сподіваюсь". 
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+3
vital
Зашвидко Еліні по сітці Пігулка випала. А далі ще й Коко в 4-му колі, бандаж на нозі, ще й 3 сети в попередньому колі, тому особливих надій на 1/4 фіналу і так не було. Змогла виграти сет у 3 ої ракетки, навіть це вже добре.
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+2
Vitason
Жаль, боролась и соперница не сверх играла,но выигрывает тот кто меньше ошибается,во втором сете Элина меньше ошибалась но в1 и в 3 Пегула,так что все закономерно!!
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+1
Алексей
К сожалению проиграла по делу, столько ошибок в ключевые моменты матча 
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+1
Alex Komnin
Еліна грала добре, але, як завжди, періодами. Після 2-2 стало зрозуміло, що почався спад. Пегула - досить посередня гравчиня. Мабуть, найслабший №1 США за історію. Нагадує старанну ученицю, яка робить так, як вчать. Вивчила 2 прийоми й користується ними. Вона не робитиме дроп-шотів, ударів по лінії, іншіх технічних ударів. Суто агресивний стиль як у Соболенкі. Чотка подача й сильні удари під лінію. Примітивно, але дає результат з більшостю суперниць. К 30 рокам вона нічого й не виграла суттєвого, окрім минулого Монреалю.
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0
igor shmuylo
Надо что бы проходила первая подачя , не делать на своей подачи двойные ошибки .
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-1
Алексей
Чему радоваться, что у нас есть Свитолина, хотя бы один финал большого шлема будет когда нибудь 
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-5
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Stanislav Matusevych
Результат прогнозований, на відміну від гри. Важко було передбачити, що більш-менш нормальний рівень тенісу Еліна продемонструє лише з рахунку 4:4 у другому сеті до 2:2 у третьому. І ще важче - уявити, що два з половиною сети Пегула робитиме таку кількість невимушених. І все одно без великих проблем переможе. Підсумок по грі, а от сама гра - доволі посередньої якості з обох боків. 
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-5
Nordenus
Так и закончит без единого шлема в карьере((
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-8
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