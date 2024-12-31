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31 декабря 2024, 03:29 |
392
0

ВИДЕО. Легенда Барселоны шокировал своей формой в 44. Вот как выглядит

Хави держит уровень

31 декабря 2024, 03:29 |
392
0
ВИДЕО. Легенда Барселоны шокировал своей формой в 44. Вот как выглядит
Instagram. Хави

Бывший тренер «Барселоны» Хави Эрнандес находится в потрясающей физической форме, даже немного отойдя от футбольных дел.

44-летний экс-футболист продемонстрировал свою физическую мощь, отжимаясь вместе с сыном на своей спине.

Видео поделилась жена Хави – Нурия Куниллера – в сторис в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«В возрасте Хави множество футболистов уже давно были не в форме», – хвалят легенду «Барсы» фанаты в соцсетях.

Напомним, что после увольнения из «Барселоны» Хави взял годовой отпуск.

Хави наслаждается совместным временем со своей семьей – сейчас семья отдыхает в Тенерифе.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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