ВИДЕО. Легенда Барселоны шокировал своей формой в 44. Вот как выглядит
Хави держит уровень
Бывший тренер «Барселоны» Хави Эрнандес находится в потрясающей физической форме, даже немного отойдя от футбольных дел.
44-летний экс-футболист продемонстрировал свою физическую мощь, отжимаясь вместе с сыном на своей спине.
Видео поделилась жена Хави – Нурия Куниллера – в сторис в Instagram.
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«В возрасте Хави множество футболистов уже давно были не в форме», – хвалят легенду «Барсы» фанаты в соцсетях.
Напомним, что после увольнения из «Барселоны» Хави взял годовой отпуск.
Хави наслаждается совместным временем со своей семьей – сейчас семья отдыхает в Тенерифе.
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