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  4. Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 10:56 |
4215
6

Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера

Сергей Кривцов может перебраться в киевское «Динамо»

31 декабря 2024, 10:56 |
4215
6
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис предложил контракт бывшему защитнику донецкого «Шахтера» Сергею Кривцову.

Как сообщает источник, владелец столичного клуба недоволен проблемами в защите, которые регулярно возникали в течении первой части сезона. Из-за неуверенной игры футболистов «Динамо» и постоянных травм, руководство решило начать поиски опытного игрока, который согласился бы перебраться в чемпионат Украины.

Суркис считает Кривцова тем игроком, который мог бы помочь команде улучшить игру возле собственных ворот. Сообщается, что футболист пока не принял окончательное решение и взял время на обдумывания предложения.

Сергей Кривцов ранее играл за донецкий «Шахтер» и американский «Интер Майами». С 1 января 2025 года защитник станет свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом.

Ранее футбольный агент Вадим Шаблий сообщил, что Кривцов планирует остаться в американском чемпионате.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Major League Soccer (MLS) Интер Майами Сергей Кривцов трансферы трансферы УПЛ Игорь Суркис
Микола Титюк Источник
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Комментарии 6
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saltim
Бред какой то
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+6
Коментатор
Як повідомляє "джерело"...
Це часом не те саме джерело,яке все повідомляє Бурбасу?
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+2
MIRRA
продати Забарного за 30 лям, і вже 3й сезон грати вільними агентами і біловарами... Головне пролізти в ЛЧ, щоб були гроші на казино, а те, що там вчернгове всі витруть ноги об колись славетний клуб - то таке....
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+2
Burevestnik
викид навозу на гвинти гелікоптеру 
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+1
Муґунот Уух
А якщо Ахмєтов розведеться, то Гоша одружиться з його колишньою?
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0
Умник
Поет хорошо, может Михалыч его на крестины позовет
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0
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