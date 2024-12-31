Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис предложил контракт бывшему защитнику донецкого «Шахтера» Сергею Кривцову.

Как сообщает источник, владелец столичного клуба недоволен проблемами в защите, которые регулярно возникали в течении первой части сезона. Из-за неуверенной игры футболистов «Динамо» и постоянных травм, руководство решило начать поиски опытного игрока, который согласился бы перебраться в чемпионат Украины.

Суркис считает Кривцова тем игроком, который мог бы помочь команде улучшить игру возле собственных ворот. Сообщается, что футболист пока не принял окончательное решение и взял время на обдумывания предложения.

Сергей Кривцов ранее играл за донецкий «Шахтер» и американский «Интер Майами». С 1 января 2025 года защитник станет свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом.

Ранее футбольный агент Вадим Шаблий сообщил, что Кривцов планирует остаться в американском чемпионате.