Шаблий признался, где продолжит карьеру Кривцов после ухода из Интер Майами
Агент заявил, что приоритетным вариантом остается чемпионат США
Футбольный агент Вадим Шаблий рассказал, какие варианты продолжения карьеры есть у бывшего защитника национальной сборной Украины Сергея Кривцова, недавно покинувшего «Интер Майами».
«На данный момент мы ищем варианты в MLS. Именно Чемпионат США является приоритетным для нас. Однако, конечно, мы не ограничиваем круг поиска и рассматриваем другие страны тоже», – рассказал Вадим Шаблий.
Сергей Кривцов присоединился к «Интер Майами» зимой 2023 года. За 2 сезона в составе клуба он провел 63 матча (в том числе 26 в этой кампании), отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Напомним, за «Интер Майами» выступают легендарные экс-футболисты каталонской «Барселоны»: Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.
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