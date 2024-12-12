Шаблий признался, где продолжит карьеру Кривцов после ухода из Интер Майами

Футбольный агент Вадим Шаблий рассказал, какие варианты продолжения карьеры есть у бывшего защитника национальной сборной Украины Сергея Кривцова, недавно покинувшего «Интер Майами».

«На данный момент мы ищем варианты в MLS. Именно Чемпионат США является приоритетным для нас. Однако, конечно, мы не ограничиваем круг поиска и рассматриваем другие страны тоже», – рассказал Вадим Шаблий.

Сергей Кривцов присоединился к «Интер Майами» зимой 2023 года. За 2 сезона в составе клуба он провел 63 матча (в том числе 26 в этой кампании), отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, за «Интер Майами» выступают легендарные экс-футболисты каталонской «Барселоны»: Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.