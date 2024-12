ВИДЕО. Месси довел детей до слез в Азербайджане. Что там делал Лионель?

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси побывал в Азербайджане.

Этот визит запомнится вирусным видео, на котором местные детишки обнимают Месси и некоторые из них – заплакали от счастья.

Лионель также побывал на встрече с фанатами, где был показан документальный фильм про карьеру 8-кратного обладателя «Золотого мяча».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Что же делал звездный футболист в Азербайджане?

«Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси и его товарищи по команде «Интер Майами» Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба завершили визит в столицу Азербайджана. Во время пребывания в Баку легендарный футболист и его друзья полюбовались карабахскими скакунами, посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева, встретились с фанатами в Baku Crystal Hall и побывали в Центре Гейдара Алиева. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность», – информирует портал Report.

❤️ These kids' reactions to Messi's visit in Azerbaijan are absolutely priceless 🥺#Messi𓃵 pic.twitter.com/cZB49i8VJx