Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ

В Италии похвалили украинского форварда «Ромы» Артема Довбика за его поступок по завершении первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетиком» Бильбао (2:1).

Как сообщает Corriere dello Sport, 27-летний нападающий после финального свистка главного арбитра первым бросился приветствовать своего конкурента за место в основном составе Эльдора Шомуродова, ставшего автором победного гола во встрече.

Издание отмечает, что действия украинца наглядно демонстрируют, что главному тренеру «Ромы» Клаудио Раньери удалось построить настоящую команду, в которой игроки объединены ради общей цели.

Ранее стало известно, как Дибала отреагировал на упущенный Довбиком супершанс в матче ЛЕ. Аргентинец подал руку украинцу, помог ему подняться.