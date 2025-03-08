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  4. Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Италия
08 марта 2025, 00:43 | Обновлено 08 марта 2025, 00:53
404
1

Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ

Украинец показал, что в команде Рома отличный микроклимат

08 марта 2025, 00:43 | Обновлено 08 марта 2025, 00:53
404
1
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
ФК Рома

В Италии похвалили украинского форварда «Ромы» Артема Довбика за его поступок по завершении первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетиком» Бильбао (2:1).

Как сообщает Corriere dello Sport, 27-летний нападающий после финального свистка главного арбитра первым бросился приветствовать своего конкурента за место в основном составе Эльдора Шомуродова, ставшего автором победного гола во встрече.

Издание отмечает, что действия украинца наглядно демонстрируют, что главному тренеру «Ромы» Клаудио Раньери удалось построить настоящую команду, в которой игроки объединены ради общей цели.

Ранее стало известно, как Дибала отреагировал на упущенный Довбиком супершанс в матче ЛЕ. Аргентинец подал руку украинцу, помог ему подняться.

По теме:
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Рома Рим Лига Европы Атлетик Бильбао Артем Довбик Эльдор Шомуродов празднование гола
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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apepa
Пресмыкацца перед своим конкурентом это удел слабохарактерного хлюпика. Я прав Довбик??
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