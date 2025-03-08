Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Украинец показал, что в команде Рома отличный микроклимат
В Италии похвалили украинского форварда «Ромы» Артема Довбика за его поступок по завершении первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетиком» Бильбао (2:1).
Как сообщает Corriere dello Sport, 27-летний нападающий после финального свистка главного арбитра первым бросился приветствовать своего конкурента за место в основном составе Эльдора Шомуродова, ставшего автором победного гола во встрече.
Издание отмечает, что действия украинца наглядно демонстрируют, что главному тренеру «Ромы» Клаудио Раньери удалось построить настоящую команду, в которой игроки объединены ради общей цели.
Ранее стало известно, как Дибала отреагировал на упущенный Довбиком супершанс в матче ЛЕ. Аргентинец подал руку украинцу, помог ему подняться.
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