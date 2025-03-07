ВИДЕО. Как Дибала отреагировал на потерянный супершанс Довбика в матче ЛЕ

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не смог отличиться забитым мячом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетиком», но имел для этого прекрасную возможность.

На 21-й минуте встречи 27-летний нападающий откликнулся на передачу партнера и совершил рейд с мячом в штрафную соперников. Там Артем финтом избавился от оппонента, который пытался ему помешать. Но нанести завершающий удар украинец не смог, поскольку поскользнулся и упал.

После такой неудачи к Довбику сразу подбежал Пауло Дибала. Аргентинец подал руку украинцу, помог ему подняться. И, как сообщает Corriere dello Sport, Пауло подбодрил Артема словами: «Давай, давай».

Издание отмечает, что своими действиями Дибала просигнализировал Довбику, что еще достаточно времени и что он будет нужен команде в этом матче.

Ранее наставник «Ромы» назвал главную проблему Довбика.

ВИДЕО Как Дибала отреагировал на упущенный супершанс Довбика в матче ЛЕ