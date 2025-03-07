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Лига Европы
07 марта 2025, 14:40 | Обновлено 07 марта 2025, 14:41
555
1

ВИДЕО. Как Дибала отреагировал на потерянный супершанс Довбика в матче ЛЕ

Пауло показал себя настоящим лидером

07 марта 2025, 14:40 | Обновлено 07 марта 2025, 14:41
555
1
ВИДЕО. Как Дибала отреагировал на потерянный супершанс Довбика в матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не смог отличиться забитым мячом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетиком», но имел для этого прекрасную возможность.

На 21-й минуте встречи 27-летний нападающий откликнулся на передачу партнера и совершил рейд с мячом в штрафную соперников. Там Артем финтом избавился от оппонента, который пытался ему помешать. Но нанести завершающий удар украинец не смог, поскольку поскользнулся и упал.

После такой неудачи к Довбику сразу подбежал Пауло Дибала. Аргентинец подал руку украинцу, помог ему подняться. И, как сообщает Corriere dello Sport, Пауло подбодрил Артема словами: «Давай, давай».

Издание отмечает, что своими действиями Дибала просигнализировал Довбику, что еще достаточно времени и что он будет нужен команде в этом матче.

Ранее наставник «Ромы» назвал главную проблему Довбика.

ВИДЕО Как Дибала отреагировал на упущенный супершанс Довбика в матче ЛЕ

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Пауло Дибала Рома Рим Лига Европы Атлетик Бильбао Артем Довбик видео
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Victor673256ua
Довбик хоч і не забив, але посприяв першому голу Роми, перекривши шлях захиснику у зону, з якої і забили м'яч
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