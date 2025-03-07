ВИДЕО. Как Дибала отреагировал на потерянный супершанс Довбика в матче ЛЕ
Пауло показал себя настоящим лидером
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не смог отличиться забитым мячом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетиком», но имел для этого прекрасную возможность.
На 21-й минуте встречи 27-летний нападающий откликнулся на передачу партнера и совершил рейд с мячом в штрафную соперников. Там Артем финтом избавился от оппонента, который пытался ему помешать. Но нанести завершающий удар украинец не смог, поскольку поскользнулся и упал.
После такой неудачи к Довбику сразу подбежал Пауло Дибала. Аргентинец подал руку украинцу, помог ему подняться. И, как сообщает Corriere dello Sport, Пауло подбодрил Артема словами: «Давай, давай».
Издание отмечает, что своими действиями Дибала просигнализировал Довбику, что еще достаточно времени и что он будет нужен команде в этом матче.
Ранее наставник «Ромы» назвал главную проблему Довбика.
ВИДЕО Как Дибала отреагировал на упущенный супершанс Довбика в матче ЛЕ
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