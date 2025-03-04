Брайтон – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 8 марта в 17:00 по Киеву
В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Брайтон» – «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Амекс» в Брайтоне.
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Брайтон
В матчах АПЛ «Брайтон» после поражения от «Ноттингем Форест» (0:7) выдал серию из трех побед подряд. «Чайки» обыграли «Челси» (3:0), «Саутгемптон» (4:0) и «Борнмут» (2:1). Команда идет на 8 месте в турнирной таблице. До зоны Лиги чемпионов всего четыре очка. «Брайтон» опережает «Фулхем» на один балл. Свой предыдущий матч «Брайтон» провел в Кубке Англии. Команда в гостях играла с «Ньюкаслом» и вырвала победу в дополнительное время (2:1). Решающий мяч «Брайтон» забил на 114-й минуте.
Фулхэм
«Фулхем» порадовал своих болельщиков, обыграв «Ньюкасл» (2:1) и «Ноттингем Форест» (2:1), которые находятся выше в турнирной таблице. Но затем команда уступила «Кристал Пэлас» (0:2), а в матче предыдущего тура на выезде обыграла «Вулверхэмптон» (2:1). «Фулхем» выиграл три последних выездных матча АПЛ. Команда также играла в 1/8 финала Кубка Англии и в серии пенальти прошла «Манчестер Юнайтед».
Личные встречи
Матч первого круга «Фулхэм» выиграл со счетом 3:1. Из последних пяти поединков «Брайтон» не выиграл ни одного. Была лишь ничья 1:1 в октябре 2023 года.
«Брайтон» – «Фулхэм»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Брайтон» забивает в среднем по 1,46 гола за игру. Средняя результативность «Фулхэма» в гостях составляет 1,54 гола за матч.
Возможные составы
- «Брайтон»: Вербрюгген, ван Хеке, Уэбстер, Эступиньян, Балеба, Гиншелвуд, Минте, Рюттер, Митома, Педро.
- «Фулхэм»: Лено, Андерсен, Бесси, Робинсон, Кастань, Лукич, Берге, Ивоби, Перейра, Траоре, Муниз.
Прогноз
Победа нужна каждому из соперников. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,72.
17:00
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