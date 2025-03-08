Чемпионство близко. Ливерпуль пропустил первым, но обыграл аутсайдера АПЛ

В субботу, 8 марта, прошел матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Саутгемптон».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

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Открыл счет в матче Уильям Смоллбоун, шокировав банду Слота в конце первого тайма. Хозяева сравняли счет на 52-й минуте – забил Дарвин Нуньес. Уже через минуту вывел «Ливерпуль» вперед Мо Салах, а на 87-й египтянин оформил дубль, реализовав пенальти.

В параллельных матчах «Брайтон» обыграл «Фулхэм», а «Кристал Пэлас» победил «Ипсвич».

АПЛ. 28-й тру, 8 марта.

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1

Голы: Нуньес, 52, Салах, 53, 87 (пен) Смоллбоун, 45+1.

Брайтон – Фулхэм – 2:1

Голы: Ван Гаке, 41, Жуан Педро, 90+8 (пен) – Хименес, 35.

Кристал Пэлес – Ипсвич – 1:0

Гол: Сарр, 82.

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