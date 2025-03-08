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Ливерпуль
08.03.2025 17:00 – FT 3 : 1
Саутгемптон
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Англия
08 марта 2025, 19:00 | Обновлено 08 марта 2025, 19:05
503
0

Чемпионство близко. Ливерпуль пропустил первым, но обыграл аутсайдера АПЛ

«Красные» победили «Саутгемптон»

08 марта 2025, 19:00 | Обновлено 08 марта 2025, 19:05
503
0
Чемпионство близко. Ливерпуль пропустил первым, но обыграл аутсайдера АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 8 марта, прошел матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Саутгемптон».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыл счет в матче Уильям Смоллбоун, шокировав банду Слота в конце первого тайма. Хозяева сравняли счет на 52-й минуте – забил Дарвин Нуньес. Уже через минуту вывел «Ливерпуль» вперед Мо Салах, а на 87-й египтянин оформил дубль, реализовав пенальти.

В параллельных матчах «Брайтон» обыграл «Фулхэм», а «Кристал Пэлас» победил «Ипсвич».

АПЛ. 28-й тру, 8 марта.

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1
Голы: Нуньес, 52, Салах, 53, 87 (пен) Смоллбоун, 45+1.

Брайтон – Фулхэм – 2:1
Голы: Ван Гаке, 41, Жуан Педро, 90+8 (пен) – Хименес, 35.

Кристал Пэлес – Ипсвич – 1:0
Гол: Сарр, 82.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Дарвин Нуньес Мохамед Салах Кристал Пэлас Ливерпуль Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Саутгемптон Фулхэм Брайтон Ипсвич
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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