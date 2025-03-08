Чемпионство близко. Ливерпуль пропустил первым, но обыграл аутсайдера АПЛ
«Красные» победили «Саутгемптон»
В субботу, 8 марта, прошел матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Саутгемптон».
Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
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Открыл счет в матче Уильям Смоллбоун, шокировав банду Слота в конце первого тайма. Хозяева сравняли счет на 52-й минуте – забил Дарвин Нуньес. Уже через минуту вывел «Ливерпуль» вперед Мо Салах, а на 87-й египтянин оформил дубль, реализовав пенальти.
В параллельных матчах «Брайтон» обыграл «Фулхэм», а «Кристал Пэлас» победил «Ипсвич».
АПЛ. 28-й тру, 8 марта.
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1
Голы: Нуньес, 52, Салах, 53, 87 (пен) Смоллбоун, 45+1.
Брайтон – Фулхэм – 2:1
Голы: Ван Гаке, 41, Жуан Педро, 90+8 (пен) – Хименес, 35.
Кристал Пэлес – Ипсвич – 1:0
Гол: Сарр, 82.
Three goals, three points ✊🔴 pic.twitter.com/adSkwzYJoF— Liverpool FC (@LFC) March 8, 2025
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