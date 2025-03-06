Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
08.03.2025 17:00 - : -
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 марта 2025, 19:39 |
71
0

Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 марта в 17:00 по Киеву

06 марта 2025, 19:39 |
71
0
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ливерпуль

«Ливерпуль» выиграл три последних домашних матча АПЛ на своем поле. В том, что серия продолжиться, сомнений мало. Ведь в гости к лидеру приедет «Саутгемптон», который в турнирной таблице идет на последнем месте. Отрыв «Ливерпуля от «Арсенала» перед началом тура составляет 13 очков. 5 марта «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже встречался с «ПСЖ». Хозяева владели полным преимуществом и нанесли в сторону ворот «Ливерпуля» 28 ударов. Здорово проявил себя голкипер английского клуба Алиссон. Команда Арне Слота выстояла, а в конце матча провела атаку и забила победный гол.

Саутгемптон

«Саутгемптон» является главным кандидатом на вылет в Чемппионшип. У команды всего 9 очков. Отставание от «Вулверхэмптона», который идет на спасительном 17 месте, составляет 13 баллов. После победы над «Ипсвичем» (1:2), «Саутгемптон» проиграл «Борнмуту» (1:3), «Брайтону» (0:4) и «Челси» (0:4). У «Саутгемптона» меньше забитых и больше пропущенных мячей, чем у любой другой команды АПЛ.

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:2. Из последних пяти матчей «Саутгемптон» проиграл четыре. Еще была ничья 4:4.

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,15 гола за игру. Средняя результативность «Саутгемптон» в гостях составляет 0,71 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Диогу Жота, Диас.
  • «Саутгемптон»: Ремсдейл, Уокер-Питерс, Сугавара, Белла-Кочап, Бри, Арибо, Сулемана, Фернандеш, Даунс, Смоллбоун, Онуачу.

Прогноз

«Саутгемптон» не может порадовать результативностью. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
8 марта 2025 -
17:00
Саутгемптон
Забьет только одна команда 1,9 Сделать ставку
По теме:
Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
Оглашена символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Ливерпуль - Саутгемптон Ливерпуль Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06 марта 2025, 07:50 2
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»

Британец раскритиковал решение Баколе выйти на бой с Паркером

К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
Футбол | 05 марта 2025, 21:21 5
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины

Илья Забарный может покинуть «Борнмут»

Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Бокс | 05.03.2025, 22:33
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.03.2025, 20:23
Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча
Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06.03.2025, 20:15
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 2
Футбол
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 5
Футбол
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02 1
Бокс
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
05.03.2025, 19:58 4
Бокс
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем