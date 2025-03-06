В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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Ливерпуль

«Ливерпуль» выиграл три последних домашних матча АПЛ на своем поле. В том, что серия продолжиться, сомнений мало. Ведь в гости к лидеру приедет «Саутгемптон», который в турнирной таблице идет на последнем месте. Отрыв «Ливерпуля от «Арсенала» перед началом тура составляет 13 очков. 5 марта «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже встречался с «ПСЖ». Хозяева владели полным преимуществом и нанесли в сторону ворот «Ливерпуля» 28 ударов. Здорово проявил себя голкипер английского клуба Алиссон. Команда Арне Слота выстояла, а в конце матча провела атаку и забила победный гол.

Саутгемптон

«Саутгемптон» является главным кандидатом на вылет в Чемппионшип. У команды всего 9 очков. Отставание от «Вулверхэмптона», который идет на спасительном 17 месте, составляет 13 баллов. После победы над «Ипсвичем» (1:2), «Саутгемптон» проиграл «Борнмуту» (1:3), «Брайтону» (0:4) и «Челси» (0:4). У «Саутгемптона» меньше забитых и больше пропущенных мячей, чем у любой другой команды АПЛ.

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:2. Из последних пяти матчей «Саутгемптон» проиграл четыре. Еще была ничья 4:4.

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,15 гола за игру. Средняя результативность «Саутгемптон» в гостях составляет 0,71 гола за матч.

Возможные составы

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Диогу Жота, Диас.

«Саутгемптон»: Ремсдейл, Уокер-Питерс, Сугавара, Белла-Кочап, Бри, Арибо, Сулемана, Фернандеш, Даунс, Смоллбоун, Онуачу.

Прогноз

«Саутгемптон» не может порадовать результативностью. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.