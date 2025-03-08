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Ливерпуль
08.03.2025 17:00 – FT 3 : 1
Саутгемптон
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Англия
08 марта 2025, 20:53 |
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Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1. Салах разрывает АПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 28-го тура Английской Премьер-лиги

08 марта 2025, 20:53 |
190
0
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1. Салах разрывает АПЛ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Саутгемптон

В субботу, 8 марта, прошел матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Саутгемптон».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дубль в матче оформил звездный вингер хозяев Мо Салах, который забил 27 голов в этом сезоне АПЛ.

АПЛ. 28-й тру, 8 марта.

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1
Голы: Нуньес, 52, Салах, 53, 87 (пен) - Смоллбоун, 45+1.

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Уилл Смоллбон (Саутгемптон).
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Ливерпуль Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Саутгемптон видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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