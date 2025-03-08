Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1. Салах разрывает АПЛ. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 28-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 8 марта, прошел матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Саутгемптон».
Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
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Дубль в матче оформил звездный вингер хозяев Мо Салах, который забил 27 голов в этом сезоне АПЛ.
АПЛ. 28-й тру, 8 марта.
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1
Голы: Нуньес, 52, Салах, 53, 87 (пен) - Смоллбоун, 45+1.
Видеообзор матча
События матча
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