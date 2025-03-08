В субботу, 8 марта, прошел матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Саутгемптон».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

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Дубль в матче оформил звездный вингер хозяев Мо Салах, который забил 27 голов в этом сезоне АПЛ.

АПЛ. 28-й тру, 8 марта.

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1

Голы: Нуньес, 52, Салах, 53, 87 (пен) - Смоллбоун, 45+1.

Видеообзор матча