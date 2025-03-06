08.03.2025 17:00 - : -
Англия06 марта 2025, 22:03 | Обновлено 06 марта 2025, 22:04
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Ливерпуль – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 17:00 матч чемпионата Англии.
06 марта 2025, 22:03 | Обновлено 06 марта 2025, 22:04
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В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Саутгемптон».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – СаутгемптонСмотреть трансляцию
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