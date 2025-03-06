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Чемпионат Англии
Ливерпуль
08.03.2025 17:00 - : -
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 марта 2025, 22:03 | Обновлено 06 марта 2025, 22:04
10
0

Ливерпуль – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 17:00 матч чемпионата Англии.

06 марта 2025, 22:03 | Обновлено 06 марта 2025, 22:04
10
0
Ливерпуль – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Саутгемптон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Саутгемптон
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ливерпуль - Саутгемптон Саутгемптон
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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