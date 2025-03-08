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  4. Беллингем рассказал, какого игрока необходимо подписать Реалу
Испания
08 марта 2025, 02:12 |
102
0

Беллингем рассказал, какого игрока необходимо подписать Реалу

Джуд посоветовал «сливочным» приобрести Адама Уортона

08 марта 2025, 02:12 |
102
0
Беллингем рассказал, какого игрока необходимо подписать Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Звезда «Реала» Джуд Беллингем посоветовал клубу подписать футболиста сборной Англии.

По информации испанских СМИ, Беллингем высоко оценил талант хавбека «Кристал Пэлас» Адама Уортона и посоветовал руководству клуба обратить на него внимание. «Реал» рассматривает трансфер Уортона следующим летом за 35 миллионов евро.

В этом сезоне Адам Уортон на клубном уровне провел за «Кристал Пэлас» 16 матчей и забил один гол. Беллингем и Уортон вместе играют за сборную Англии.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет обменяться защитниками с «Борнмутом».

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Кристал Пэлас трансферы Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Джуд Беллингем
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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