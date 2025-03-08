Беллингем рассказал, какого игрока необходимо подписать Реалу
Джуд посоветовал «сливочным» приобрести Адама Уортона
Звезда «Реала» Джуд Беллингем посоветовал клубу подписать футболиста сборной Англии.
По информации испанских СМИ, Беллингем высоко оценил талант хавбека «Кристал Пэлас» Адама Уортона и посоветовал руководству клуба обратить на него внимание. «Реал» рассматривает трансфер Уортона следующим летом за 35 миллионов евро.
В этом сезоне Адам Уортон на клубном уровне провел за «Кристал Пэлас» 16 матчей и забил один гол. Беллингем и Уортон вместе играют за сборную Англии.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет обменяться защитниками с «Борнмутом».
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