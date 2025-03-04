Реал хочет обменяться защитниками с Борнмутом. Им нужен не Хейсен

Мадридский «Реал» интересуется венгерским левым защитником английского «Борнмута» Милошом Керкезом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб ради подписания 21-летнего футболиста готов отдать «Борнмуту» своего левого защитника - испанца Франа Гарсию.

В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Франа Гарсии 31 поединок и 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Милошем Керкезом также интересуется «Ливерпуль».