07.03.2025 21:30 – FT 1 : 3
Германия08 марта 2025, 00:59 | Обновлено 08 марта 2025, 01:22
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Нацелились на выход в ЛЧ. Майнц переиграл Боруссию М и входит в топ-3
«Майнц» одержал четвертую побед подряд в Бундеслиге
08 марта 2025, 00:59 | Обновлено 08 марта 2025, 01:22
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В матче 25-го тура чемпионата Германии «Майнц» на выезде выиграл у «Боруссии» Менхенгладбах (3:1).
У гостей голы забили Пауль Небель, Доминик Кор и Надим Амири. У хозяев поля отличился Штефан Лайнер.
Майнц одержал четвертую побед подряд и с 44 очками входит в топ-3 Бундеслиги, уступая только Баварии (61) и Байеру (53). Боруссия М идет на 8-й позиции (37 очков).
Бундеслига. 25-й тур, 7 марта
Боруссия М – Майнц – 1:3
Голы: Лайнер, 73 – Небель, 39, Кор, 48, Амири, 77
Видео гола и обзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Майнц).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Лайнер (Боруссия М).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кор (Майнц).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Пауль Небель (Майнц).
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