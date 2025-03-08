Нацелились на выход в ЛЧ. Майнц переиграл Боруссию М и входит в топ-3

В матче 25-го тура чемпионата Германии «Майнц» на выезде выиграл у «Боруссии» Менхенгладбах (3:1).

У гостей голы забили Пауль Небель, Доминик Кор и Надим Амири. У хозяев поля отличился Штефан Лайнер.

Майнц одержал четвертую побед подряд и с 44 очками входит в топ-3 Бундеслиги, уступая только Баварии (61) и Байеру (53). Боруссия М идет на 8-й позиции (37 очков).

Бундеслига. 25-й тур, 7 марта

Боруссия М – Майнц – 1:3

Голы: Лайнер, 73 – Небель, 39, Кор, 48, Амири, 77

Видео гола и обзор матча