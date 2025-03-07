Даяна Ястремская – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/32 финала украинка сыграет против Онс Жабер (Тунис, WTA 32). Поединок пройдет 3-м запуском на корте Stadium 4 после игры Дэвис – Аванесян. Ориентировочное время начала игры – 00:15 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет либо против Каролин Гарсии, либо против Иги Свентек.

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