Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 марта 2025, 23:37 |
620
0

Даяна Ястремская – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

07 марта 2025, 23:37 |
620
0
Даяна Ястремская – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/32 финала украинка сыграет против Онс Жабер (Тунис, WTA 32). Поединок пройдет 3-м запуском на корте Stadium 4 после игры Дэвис – Аванесян. Ориентировочное время начала игры – 00:15 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет либо против Каролин Гарсии, либо против Иги Свентек.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

.

По теме:
Даяна Ястремская – Онс Жабер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Робин Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Онс Жабер смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ: «Динамо повезло. Чемпионство в их руках»
Футбол | 07 марта 2025, 16:50 33
Марино ПУШИЧ: «Динамо повезло. Чемпионство в их руках»
Марино ПУШИЧ: «Динамо повезло. Чемпионство в их руках»

Тренер признает фаворитизм противника

ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
Футбол | 07 марта 2025, 03:58 14
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги

Анастасия Конопля показала интересное предложение

«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
Футбол | 07.03.2025, 07:15
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 07.03.2025, 15:38
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Футбол | 07.03.2025, 02:50
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
06.03.2025, 20:53
Футбол
«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной
«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной
06.03.2025, 01:01
Футбол
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 4
Футбол
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBA приняла решение, которое касается титула Усика
ОФИЦИАЛЬНО. WBA приняла решение, которое касается титула Усика
06.03.2025, 09:01
Бокс
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
07.03.2025, 02:32
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
07.03.2025, 09:04 3
Бокс
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
06.03.2025, 20:08 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем