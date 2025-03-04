В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Ипсвич Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Кристал Пэлас

У «Кристал Пэлас» в АПЛ по 9 побед, ничьих и поражений. Да и количество забитых и пропущенных мячей примерно равное (35:33). «Кристалл Пэлас» выиграл два последних матча. Сперва у «Фулхэма» (2:0), а затем и у «Астон Виллы» (4:1). «Кристал Пэлас» не очень хорошо играет дома – всего три победы. Предыдущий матч «Кристал Пэлас» сыграл в Кубке Англии и добыл победу над «Миллуоллом» (3:1).

Ипсвич Таун

«Ипсвич» является одним из кандидатов на вылет в Чемпионшип. Из последних пяти матчей в АПЛ команда проиграла четыре. Ничья 1:1, добытая в меньшинстве в матче с «Астон Виллой», стала лучом надежды. Но затем последовали поражения от «Тоттенхэма» (1:4) и «Манчестер Юнайтед» (2:3). В 1/8 финала Кубка Англии «Ипсвич» на выезде играл с «Ноттингем Форест», оказал упорное сопротивление и уступил лишь в серии пенальти.

Личные встречи

В матче первого круга «Кристал Пэлас» одержал победу со счетом 1:0. До этого в официальном матче команды встречались в 2017 году, и тогда сильнее тоже был «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» – «Ипсвич Таун»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 1,14 гола за игру. Средняя результативность «Ипсвич Таун» в гостях составляет 1,23 гола за матч.

Возможные составы

«Кристал Пэлас»: Тернер, Ричардс, Лакруа, Гейи, Муньос, Лерма, Хьюз, Чилуэлл, Сарр, Эзе, Нкетиа.

«Ипсвич Таун»: Палмер, Туанзебе, Вулфенден, Берджесс, Таунсенд, Тейлор, Джонсон, Морси, Херст, Броудхед, Луонго.

Прогноз

В предыдущем матче с «Кристал Пэлас» «Ипсвич» не забил. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.