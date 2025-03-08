Испания08 марта 2025, 01:35 |
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Криштиану РОНАЛДУ: «Я закрыл им рот»
Португалец вспомнил, как ему было приятно забивать на Камп Ноу
08 марта 2025, 01:35 |
248
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Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду вспомнил, как ему было приятно забивать на стадионе «Барселоны» Камп Ноу.
«Я был тогда на высоте. Они освистывали меня, но я не переживал из-за обид, я думал только о том, чтобы забить и закрыть этим людям рот, я делал это постоянно. Мне нравилось забивать голы на Камп Ноу больше, чем на Бернабеу», – сказал Роналду.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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