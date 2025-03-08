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Испания
08 марта 2025, 01:35 |
248
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Я закрыл им рот»

Португалец вспомнил, как ему было приятно забивать на Камп Ноу

08 марта 2025, 01:35 |
248
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Я закрыл им рот»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду вспомнил, как ему было приятно забивать на стадионе «Барселоны» Камп Ноу.

«Я был тогда на высоте. Они освистывали меня, но я не переживал из-за обид, я думал только о том, чтобы забить и закрыть этим людям рот, я делал это постоянно. Мне нравилось забивать голы на Камп Ноу больше, чем на Бернабеу», – сказал Роналду.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Криштиану Роналду Камп Ноу Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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