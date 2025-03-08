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Премьер-лига
Ингулец
08.03.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 00:49 |
16
0

Ингулец – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

08 марта 2025, 00:49 |
16
0
Ингулец – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Ингулец

В субботу, 8-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:30.

Путешествие команды Василия Кобина по стадионам нашей страны продолжается, и в этот раз за размещение «Ингульца» будет отвечать «Рух». Впрочем, команда Виталия Пономарева явно не против очередного домашнего матча, так как еще не набрала даже одного очка в 2025 году. Следовательно, позиции «желто-черных» в середине турнирной таблицы ухудшаются, тогда как «козаки» в прошлые выходные совершили настоящий подвиг – обыграли «Кривбас» на формально его поле (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
8 марта 2025 -
15:30
Рух Львов
Ничья 3.85 Сделать ставку
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Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов Ингулец - Рух Виталий Пономарев текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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