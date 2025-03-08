В субботу, 8-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:30.

Путешествие команды Василия Кобина по стадионам нашей страны продолжается, и в этот раз за размещение «Ингульца» будет отвечать «Рух». Впрочем, команда Виталия Пономарева явно не против очередного домашнего матча, так как еще не набрала даже одного очка в 2025 году. Следовательно, позиции «желто-черных» в середине турнирной таблицы ухудшаются, тогда как «козаки» в прошлые выходные совершили настоящий подвиг – обыграли «Кривбас» на формально его поле (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.