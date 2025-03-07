В двадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 8 марта, во Львове встретятся «Ингулец» и «Рух». Формальные хозяева поля, которые в предыдущей игре неожиданно переиграли «Кривбасс», будут принимать обновленную команду «Руха», которая уступила «Заре».

Ингулец

После первого круга казалось, что у петровцев нет никакого шанса, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, и команда завершит свои выступления в зоне вылета. Однако в первых двух турах молодая команда Василия Кобина продемонстрировала обратное: сначала «Ингулец» проиграл «Полесью», но хорошо потрепал нервы «волкам», а затем к удивлению многих победил непростой «Кривбасс» со счетом 2:0, забив голы в первом тайме. Благодаря этому подопечные Кобина доказали, что их точно не стоит списывать со счетов и отправлять обратно в Первую лигу.

Уже в этом туре «Ингулец» снова проведет номинально домашний поединок во Львове, где им будет противостоять не всегда стабильный «Рух», который тоже находится в поиске оптимальных результатов и будет стремиться получить 3 очка.

С этой командой петровцы хорошо знакомы еще со времен выступлений в Первой лиге, поэтому аутсайдер УПЛ попытается дать бой команде, которая одна из немногих в весенней части сезона, кому еще не удалось одержать победу.

Рух

После того, как в «Карпаты» перешли лидеры команды Краснопир, Сыч и Квасница, «желто-черные» значительно забуксировали с результатами. Имея до возобновления УПЛ в своем пассиве поражение от «Оболони», подопечные Виталия Пономарева проиграли в следующих двух поединках – ЛНЗ и «Заре».

Конечно, данные поражения являются отрицательным результатом для «Руха», однако команда продолжает оставаться в комфортном положении, опережая преследователей из низшей части таблицы. Поэтому в предстоящих турах команде Пономарева не стоит терять очки, если они хотят обезопасить себя от попадания в зону переходных матчей.

В заключительном матче очередного тура УПЛ «Руху» нужно побеждать «Ингулец», который доказал, что его не стоит недооценивать, и к тому же стремится взять реванш за разгром в первом круге. «Ингулец» это очень неуступчивая команда с хорошими бойцовскими качествами. Они борются за выживание и играют на грани своих возможностей, поэтому «Ингулец» нельзя недооценивать. Важно, чтобы «Рух» подошел к этой игре в хорошем настроении и в боевых кондициях», - отметил Виталий Пономарев.

Статистика матчей

Между собой команды на официальном уровне сыграли 11 матчей. По 3 победы одержали как «Ингулец», так и «Рух», и 5 раз была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 13:7 в пользу львовян. В первом круге игра завершилась разгромной победой «Руха» со счетом 5:0. В этом матче голами отличились Ярослав Карабин, Илья Квасница, Виталий Холод и Игорь Краснопир (дубль).

Прогноз на противостояние

По сравнению с прошлым сезоном в кадровых перестановках обеих команд многое изменилось: «Рух», отпустив своих лидеров, пока не может найти им достойную замену, в то время как «Ингулец», вооружившись игроками из низшего дивизиона, демонстрирует довольно приличные результаты. Но теперь оба коллектива сойдутся в очной встрече, где 3 очка нужны каждому, однако петровцы будут стремиться вернуть долг за сокрушительное поражение 7 месяцев назад. Учитывая, что поединок точно будет непростым как для Кобина, так и для Пономарева, нашим прогнозом в этой игре будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Катрич, Малыш, Дубилей, Дихтярук, Лосенко, Пушкарев, Пятов, Волохатый, Бенедюк, Могильный

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Слюбик, Пидгурский, Ременяк, Карабин, Горин, Климчук, Фаал