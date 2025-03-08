Дотянули до поражения. Рух в концовке вырвал победу над Ингульцом

Программу очередного, уже двадцатого по счету, тура украинской Премьер-лиги на этот раз пришлось закрывать в довольно необычное как для этого время – посреди дня в субботу, поскольку остальные матчи уже были проведены за двое предыдущих суток. «Арена Львов» принимала это событие, однако на этот раз ни «Шахтер», ни львовский «Рух», хотя и последние были одним из участников противостояния, не считались номинальными хозяевами поля. Петровский «Ингулец» продолжает играть где угодно, но не на родном стадионе.

И после опыта недельной давности в Кривом Роге, где команда Василия Кобина в таких же условиях одолела местный «Кривбасс», было какое-то осторожное ожидание того, что «казаки» смогут зацепиться за успех и на этот раз. Тем более, что коллектив Виталия Пономарева тянул за собой серию из трех поражений подряд, и в 2025 году вообще не отличался забитыми мячами.

Однако на футбольном поле мы стали свидетелями не слишком ожидаемых событий. Анализируя увиденное за эти два часа, можно прийти к выводам, что ни один из планов «Ингульца» на эту игру не был реализован. Соперники банально превосходили «казаков» по всем возможным атакующим показателям еще в первом тайме, тогда как номинальные хозяева не смогли даже одну вменяемую атаку на чужие ворота провести.

«Рух» при этом тоже не имел существенного прогресса в своем футболе. Просто желание у команды Пономарева было немного больше, что сразу давало о себе знать на фоне такого настроя оппонентов. Вот и получилось так, что мы говорим только о моментах львовян в этой игре, но по старой привычке этого сезона «желто-черные» совсем не идеальны в их реализации. Даже намека на повторение тех 5:0 образца первого круга на этот раз не было.

Между тем игровое время шло в довольно медленном темпе и все сводилось к тому, что мы увидим очередные «нули» в этом туре, от чего, очевидно, нам станет немного грустно за национальный футбол. Но нет. Именно в последние минуты «Ингулец» умудрился едва ли не впервые взять на себя инициативу в этой игре, и самостоятельно поставил себя перед фактом поражения.

Кобин поторопился с заменами и сжег все возможные слоты в условиях того, что еще в первом тайме он проводил вынужденную ротацию из-за слабого выступления флангового защитника Бенедюка. А тем временем у «Ингульца» повреждения имели Малыш и Кисленко, и когда тренер дал команду тянуть время, то еще и Волохатый получил второе предупреждение, поэтому доигрывали «казаки», дай Бог, что в восьмерых уцелевших игроков. А потом еще и Паламарчук привез гол в собственные ворота, не сумев перехватить подачу Слюбика в компенсированное время с правого фланга, чем воспользовался Притула.

В следующей игре петровский «Ингулец» будет принимать одесский «Черноморец», а львовский «Рух» дома будет играть против полтавской «Ворсклы».

Наши оценки:

«Ингулец» (замены): Дубилей – 5,5, Сад – 5,5, Фрасеенко – 5,5, Лосенко – б/о, Жовтенко – б/о.

«Рух» (замены): Климчук – 6,0, Притула – 6,5, Китела – 6,0, Алмазбеков – б/о, Пидгурский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Ингулец» – «Рух» – 0:1

Гол: Притула, 90+9

Предупреждение: Бенедюк, 19, Волохатый, 80, Катрич, 90+4, Кисленко, 90+10 – Климчук, 79

Удаление: Волохатый, 90+7 (второе предупреждение)

«Ингулец»: Паламарчук – Катрич, Малыш, Дыхтярук, Бенедюк (Дубилей, 35, Жовтенко, 76) – Пятов (Лосенко, 76), Гаджук, Волохатый – Могильный (Сад, 60), Кисленко, Пушкарев (Фарасеенко, 59).

«Рух»: Ледвий – Холод, Дидык, Слюбик – Ременяк (Китела, 63), Горин (Притула, 63), Рябов, Роман – Пастух (Пидгурский, 82), Фаал (Климчук, 46), Карабин (Алмазбеков, 75).

Арбитр: Олег Когут (Тернополь).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 2 (1) – 11 (8)

Угловые: 1 – 4

Оффсайды: 0 – 4.

ИНГУЛЕЦ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C