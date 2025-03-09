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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 03:47 |
73
0

«Полное преимущество». Пономарев прокомментировал матч с Ингульцом

Украинский коуч дал несколько комментариев после матча 21-го тура УПЛ

09 марта 2025, 03:47 |
73
0
«Полное преимущество». Пономарев прокомментировал матч с Ингульцом
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев дал несколько комментариев после матча 21-го тура УПЛ, в котором его команда одолела «Рух» со счетом 1:0.

«Команда сегодня заслужила победу, ведь имела полное преимущество в этом матче. Хотя, конечно, стопроцентные моменты надо реализовывать. Если мы не будем этого делать, то «Руху» будет очень сложно рассчитывать на положительный результат. В целом я доволен тем, как «Рух» провел игру с «Ингульцом». В предыдущем поединке с «Зарей» мы тоже сыграли неплохо, на хорошем уровне, но в футболе так бывает, что не всегда при качественной игре можно победить. Поэтому эта победа над «Ингульцом» важна для нас».

«Все замены помогли нам усилить игру и получить нужный результат. Юрий Климчук качественно сыграл, добавил команде и выход Андрея Кители и Дениса Пидгурского, Остап Притула забил решающий гол. И какую бы игру не демонстрировала команда, но на первый план всегда выходит именно результат. Красивая игра без побед – утопия. Конечно, хотелось выиграть, ведь эти 3 очка очень важны для психологического состояния нашего коллектива. Новичкам нужен определенный для адаптации. Все они – качественные футболисты и у меня нет к ним никаких претензий в тренировочном процессе. Думаю, что все эти игроки помогут нам одерживать победы. Родные стены нам помогли и дома всегда приятнее играть. Родные футболистов и наши фанаты гонят игроков вперед и это мотивирует Рух».

Ранее сообщалось о том, что «Рух» в концовке вырвал победу над «Ингульцом».

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Даниил Кирияка Источник: ФК Рух Львов
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