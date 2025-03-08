Аль-Наср Эр-Рияд

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 2:2. Как Роналду забил Бущану. Видео голов и обзор
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В чемпионате Саудовской Аравии 7 марта состоялись матчи 24-го тура. Аль-Наср и Аль-Шабаб разошлись миром (2:2).
Португальский форвард Криштиану Роналду с острого угла забил гол украинскому голкиперу Георгию Бущану.
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Счет открыли гости на 4-й минуте – Абдерразак Хамдалла реализовал пенальти.
Хозяева поля забили два гола в раздевалку и вышли вперед в счете (2:1). Отличились Айман Яхья (45+2 мин) и Криштиану Роналду (45+7 мин).
Это 926-й гол в карьере португальського форварда Криштиану Роналду. VAR определил, что офсайда у него в момент передачи не было.
После перерыва хозяева поля остались вдесятером после удаления Мохаммеда Аль-Фатиля, и гостям удалось уравнять игру – забил Мохаммед Аль-Швайрех.
Лидеры: Аль-Иттихад (58 очков), Аль-Хиляль (54), Аль-Кадисия (51), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 48), Аль-Шабаб (40).
Чемпионат Саудовской Аравии
24-й тур, 7 марта
Аль-Наср – Аль-Шабаб – 2:2
Голы: Яхья, 45+2, Роналду, 45+7 – Хамдалла, 41 (пен), Аль-Швайрех, 67
Удаление: Мохаммед Аль-Фатиль, 52 (Аль-Наср)
Видео голов и обзор матча
События матча
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