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  4. Аль-Наср – Аль-Шабаб – 2:2. Как Роналду забил Бущану. Видео голов и обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
07.03.2025 21:00 – FT 2 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
08 марта 2025, 01:32 | Обновлено 08 марта 2025, 02:34
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Аль-Наср – Аль-Шабаб – 2:2. Как Роналду забил Бущану. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии

08 марта 2025, 01:32 | Обновлено 08 марта 2025, 02:34
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Аль-Наср – Аль-Шабаб – 2:2. Как Роналду забил Бущану. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Саудовской Аравии 7 марта состоялись матчи 24-го тура. Аль-Наср и Аль-Шабаб разошлись миром (2:2).

Португальский форвард Криштиану Роналду с острого угла забил гол украинскому голкиперу Георгию Бущану.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Счет открыли гости на 4-й минуте – Абдерразак Хамдалла реализовал пенальти.

Хозяева поля забили два гола в раздевалку и вышли вперед в счете (2:1). Отличились Айман Яхья (45+2 мин) и Криштиану Роналду (45+7 мин).

Это 926-й гол в карьере португальського форварда Криштиану Роналду. VAR определил, что офсайда у него в момент передачи не было.

После перерыва хозяева поля остались вдесятером после удаления Мохаммеда Аль-Фатиля, и гостям удалось уравнять игру – забил Мохаммед Аль-Швайрех.

Лидеры: Аль-Иттихад (58 очков), Аль-Хиляль (54), Аль-Кадисия (51), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 48), Аль-Шабаб (40).

Чемпионат Саудовской Аравии

24-й тур, 7 марта

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 2:2

Голы: Яхья, 45+2, Роналду, 45+7 – Хамдалла, 41 (пен), Аль-Швайрех, 67

Удаление: Мохаммед Аль-Фатиль, 52 (Аль-Наср)

Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Аль Швирех (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Айман Яхья (Аль-Наср Эр-Рияд).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Георгий Бущан видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Айман Яхья Абдерразак Хамдалла
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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