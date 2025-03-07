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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
07.03.2025 21:00 – FT 2 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
07 марта 2025, 23:23 | Обновлено 07 марта 2025, 23:41
806
3

Бущан с острого угла пропустил от Роналду. Аль-Шабаб спас игру с Аль-Наср

В чемпионате Саудовской Аравии 7 марта состоялись матчи 24-го тура

07 марта 2025, 23:23 | Обновлено 07 марта 2025, 23:41
806
3
Бущан с острого угла пропустил от Роналду. Аль-Шабаб спас игру с Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Бущан и Роналду

В чемпионате Саудовской Аравии 7 марта состоялись матчи 24-го тура.

В напряженном матче команды Аль-Наср и Аль-Шабаб разошлись миром (2:2).

Португальский форвард Криштиану Роналду с острого угла забил гол украинскому голкиперу Георгию Бущану.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Счет открыли гости на 4-й минуте – Абдерразак Хамдалла реализовал пенальти.

Хозяева поля забили два гола в раздевалку и вышли вперед в счете (2:1). Отличились Айман Яхья (45+2 мин) и Криштиану Роналду (45+7 мин).

Это 926-й гол в карьере португальського форварда Криштиану Роналду. VAR определил, что офсайда у него в момент передачи не было.

После перерыва хозяева поля остались вдесятером после удаления Мохаммеда Аль-Фатиля, и гостям удалось сравнять игру – Мохаммед Аль-Швайрех.

Лидеры: Аль-Иттихад (58 очков), Аль-Хиляль (54), Аль-Кадисия (51), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 48), Аль-Шабаб (40).

Чемпионат Саудовской Аравии

24-й тур, 7 марта

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 2:1

Голы: Яхья, 45+2, Роналду, 45+7 – Хамдалла, 41 (пен), Аль-Швайрех, 67

Удаление: Мохаммед Аль-Фатиль, 52 (Аль-Наср)

Аль-Фейха – Аль-Хиляль – 0:2

Голы: Канно, 18, Митрович, 89

Аль-Ахли – Аль-Халидж – 2:2

Голы: Ахль-Хамсал, 30 (автогол), Галено, 90 – Аль-Салем, 45+2, Мартинш, 45+9

Фотогалерея: Криштиану Роналду

ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср. Это 926-й гол в карьере португальца

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Аль Швирех (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Айман Яхья (Аль-Наср Эр-Рияд).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Ну і рахунок 2-1 поправити треба на реальний
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avk2307
Дивує одне. Чому український сайт , який зазвичай пише про скандальні голи тут мовчить.
Гол забили, коли арбітр під час пасу підняв боковий прапорець поза грою.
Далі 5-7 хвилин розмов Роналду з суддями і гол зарахований.
Терім в шоці, команди в шоці , але то гол.
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+1
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