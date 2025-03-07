Терим в шоке. Саудовский VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?
В напряженном матче команды Аль-Наср и Аль-Шабаб разошлись миром
В чемпионате Саудовской Аравии возник судейский скандал в матче 24-го тура.
В напряженном матче команды Аль-Наср и Аль-Шабаб разошлись миром (2:2).
Португальский форвард Криштиану Роналду с острого угла забил гол украинскому голкиперу Георгию Бущану.
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Судьи изначально зафиксировали у Криштиану Роналду положение вне игры и его гол не засчитали.
Однако VAR определил, что офсайда у него в момент передачи не было, и арбитр указал на центр поля.
Однако в соцсетях появились фото и видео, из которых болельщики делают вывод, что гол забит из офсайда.
Главный тренер Фатих Терим был в бешенстве после этого эпизода и высказал в адрес арбитра все, что он думает.
ФОТО. VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?
ВИДЕО. Терим в шоке. VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?
Cristiano Ronaldo'nun çok tartışılacak golü https://t.co/s2DOHte8hn pic.twitter.com/kyXV5sQtkH— ScoriaHools (@ScoriaHools) March 7, 2025
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І потім, яким чином ви можете стверджувати щось про наявність офсайду, коли ви не знаєте, в який момент часу було віддано пас на Роналду?