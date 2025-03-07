Терим в шоке. Саудовский VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?

В чемпионате Саудовской Аравии возник судейский скандал в матче 24-го тура.

В напряженном матче команды Аль-Наср и Аль-Шабаб разошлись миром (2:2).

Португальский форвард Криштиану Роналду с острого угла забил гол украинскому голкиперу Георгию Бущану.

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Судьи изначально зафиксировали у Криштиану Роналду положение вне игры и его гол не засчитали.

Однако VAR определил, что офсайда у него в момент передачи не было, и арбитр указал на центр поля.

Однако в соцсетях появились фото и видео, из которых болельщики делают вывод, что гол забит из офсайда.

Главный тренер Фатих Терим был в бешенстве после этого эпизода и высказал в адрес арбитра все, что он думает.

ФОТО. VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?

ВИДЕО. Терим в шоке. VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?