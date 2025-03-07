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  4. Терим в шоке. Саудовский VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?
Саудовская Аравия
07 марта 2025, 23:40 | Обновлено 07 марта 2025, 23:48
305
5

Терим в шоке. Саудовский VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?

В напряженном матче команды Аль-Наср и Аль-Шабаб разошлись миром

07 марта 2025, 23:40 | Обновлено 07 марта 2025, 23:48
305
5
Терим в шоке. Саудовский VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В чемпионате Саудовской Аравии возник судейский скандал в матче 24-го тура.

В напряженном матче команды Аль-Наср и Аль-Шабаб разошлись миром (2:2).

Португальский форвард Криштиану Роналду с острого угла забил гол украинскому голкиперу Георгию Бущану.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Судьи изначально зафиксировали у Криштиану Роналду положение вне игры и его гол не засчитали.

Однако VAR определил, что офсайда у него в момент передачи не было, и арбитр указал на центр поля.

Однако в соцсетях появились фото и видео, из которых болельщики делают вывод, что гол забит из офсайда.

Главный тренер Фатих Терим был в бешенстве после этого эпизода и высказал в адрес арбитра все, что он думает.

ФОТО. VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?

ВИДЕО. Терим в шоке. VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Георгий Бущан видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу VAR офсайд (вне игры) судейство Фатих Терим эмоции выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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_9Quantum19_
Ой, і де ті голови дурні беруться.)) Ви прикидаєтесь чи дійсно такі бовдури? Вам важко на кінець 21-шої секунди зупинити відео-огляд, щоб побачити, що офсайду там не було?
І потім, яким чином ви можете стверджувати щось про наявність офсайду, коли ви не знаєте, в який момент часу було віддано пас на Роналду?
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0
avk2307
Там діма квантум все може пояснити. Чекайте його коменти
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0
WalterBlack
Яким чинном це не офсайд?? А люди то серйозно почали гвоворити, що саудівський чемпіонат кращий за французький, смішно)
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0
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