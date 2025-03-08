Н. Киченок / Мертенс – Калинская / Макналли. Смотреть онлайн. LIVE

8 марта украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Элизе Мертенс (Бельгия) сыграют против тандема Анна Калинская / Кэти Макналли (США). Поединок начнется последним, 5-м запуском на Stadium 9 после игры Букша / Като – Чан / Кудерметова.

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Надежда и Элизе впервые сыграют в одном тандеме.

Победительницы противостояния во 2-м круге сыграют либо против Лейлы Фернандес и Луизы Стефани, либо против Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.

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