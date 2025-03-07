ВИДЕО. Курьез: вылетевший мяч в игре Зари повредил камеру фотожурналистки
Луганская Заря обыграла Оболонь из Киева в матче 20-го тура УПЛ
Курьезный эпизод произошел в матче 20-го тура УПЛ между командами Заря и Оболонь (2:1).
В результате одного из игровых эпизодов мяч отскочил за пределы поля и повредил камеру фотожурналистки издания UA-football Алины Ерофеевой.
Подобные ситуации не предусмотрены регламентом УПЛ, и нет четких норм ответственности в таких случаях.
В луганском Заря узнали об инциденте и пообещали помочь девушке с ремонтом или заменой неработающей техники.
ВИДЕО. Курьез: вылетевший мяч в игре Зари повредил камеру фотожурналистки
ВИДЕО. Сообщение футбольного клуба Заря Луганск
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок киевского «Динамо» прокомментировал скандальную ситуацию
В чемпионате Саудовской Аравии 7 марта проходят матчи 24-го тура