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  4. ВИДЕО. Курьез: вылетевший мяч в игре Зари повредил камеру фотожурналистки
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 23:59 | Обновлено 08 марта 2025, 00:05
57
0

ВИДЕО. Курьез: вылетевший мяч в игре Зари повредил камеру фотожурналистки

Луганская Заря обыграла Оболонь из Киева в матче 20-го тура УПЛ

07 марта 2025, 23:59 | Обновлено 08 марта 2025, 00:05
57
0
ВИДЕО. Курьез: вылетевший мяч в игре Зари повредил камеру фотожурналистки
УПЛ-ТБ

Курьезный эпизод произошел в матче 20-го тура УПЛ между командами Заря и Оболонь (2:1).

В результате одного из игровых эпизодов мяч отскочил за пределы поля и повредил камеру фотожурналистки издания UA-football Алины Ерофеевой.

Подобные ситуации не предусмотрены регламентом УПЛ, и нет четких норм ответственности в таких случаях.

В луганском Заря узнали об инциденте и пообещали помочь девушке с ремонтом или заменой неработающей техники.

ВИДЕО. Курьез: вылетевший мяч в игре Зари повредил камеру фотожурналистки

ВИДЕО. Сообщение футбольного клуба Заря Луганск

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Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
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