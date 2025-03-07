Курьезный эпизод произошел в матче 20-го тура УПЛ между командами Заря и Оболонь (2:1).

В результате одного из игровых эпизодов мяч отскочил за пределы поля и повредил камеру фотожурналистки издания UA-football Алины Ерофеевой.

Подобные ситуации не предусмотрены регламентом УПЛ, и нет четких норм ответственности в таких случаях.

В луганском Заря узнали об инциденте и пообещали помочь девушке с ремонтом или заменой неработающей техники.

ВИДЕО. Курьез: вылетевший мяч в игре Зари повредил камеру фотожурналистки

ВИДЕО. Сообщение футбольного клуба Заря Луганск