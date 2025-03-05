В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Брентфорд» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

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Брентфорд

«Брентфорд» в последних пяти домашних матчах потерпел три поражения и дважды сыграл вничью. При этом серия побед команды в гостях составляет четыре матча подряд. «Брентфорд» набрал 38 очков и в турнирной таблице АПЛ занимает 11 место. На еврокубки команде претендовать будет сложно, но и от зоны вылета отрыв более чем солидный. Игроки «Брентфорда» должны быть свежее своих будущих соперников. Ведь пока у команды не было матчей, «Астон Вилла» сыграла и в Кубке Англии и в Лиге чемпионов.

Астон Вилла

Календарь у «Астон Виллы» был насыщенный. После предыдущего тура чемпионата АПЛ, в котором команда проиграла «Кристал Пэлас» 1:4, «Астон Вилла» провела два поединка. Сперва подопечные Унаи Эмери в 1/8 финала Кубка Англии обыграли «Кардифф» (2:0). Затем «Астон Вилла» отправилась в Бельгию на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге». Английский клуб одержал победу 3:1 и существенно увеличил свои шансы на выход в следующий этап соревнований. В АПЛ «Астон Вилла» идет десятой. Но до пятого места всего четыре очка.

Личные встречи

В матче первого круга «Астон Вилла» одержала победу со счетом 3:1. Из последних пяти официальных матчей «Астон Вилла» выиграла три. Еще две встречи завершились вничью.

«Брентфорд» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брентфорд» забивает в среднем по 2,14 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» в гостях составляет 1,15 гола за матч.

Возможные составы

«Брентфорд»: Флеккен, Айер, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер, Янельт, Ярмолюк, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Мингс, Конса, Дисаси, Тилеманс, Макгин, Рэшфорд, Роджерс, Бэйли, Уоткинс.

Прогноз

Команды могут выбрать оборонительный формат игры. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,50.