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Чемпионат Англии
Брентфорд
08.03.2025 19:30 – FT 0 : 1
Астон Вилла
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Англия
09 марта 2025, 02:50 |
12
0

Брентфорд – Астон Вилла – 0:1. Без Ярмолюка не справились. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Английской Премьер-лиги

09 марта 2025, 02:50 |
12
0
Брентфорд – Астон Вилла – 0:1. Без Ярмолюка не справились. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

В субботу, 8 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфородом» и «Астон Виллой».

Встречу принимал Брентфорд Комьюнити в Брентфорде.

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Олли Уоткинса.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел весь матч на скамье запасных.

После этого матча «Астон Вилла» поднялась на 7-е место таблицы, имея в своем активе 45 очков, а «Брентфорд» с 38 очками опустился на 12-ю строчку.

Английская Премьер-лига. 28-й тур

Брентфорд – Астон Вилла – 0:1

Голы: Уоткинс, 49

Видеообзор матча:

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Брентфорд Астон Вилла Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Олли Уоткинс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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