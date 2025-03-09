Брентфорд – Астон Вилла – 0:1. Без Ярмолюка не справились. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 8 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфородом» и «Астон Виллой».
Встречу принимал Брентфорд Комьюнити в Брентфорде.
Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Олли Уоткинса.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел весь матч на скамье запасных.
После этого матча «Астон Вилла» поднялась на 7-е место таблицы, имея в своем активе 45 очков, а «Брентфорд» с 38 очками опустился на 12-ю строчку.
Английская Премьер-лига. 28-й тур
Брентфорд – Астон Вилла – 0:1
Голы: Уоткинс, 49
Видеообзор матча:
События матча
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