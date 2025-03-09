Брентфорд – Астон Вилла – 0:1. Без Ярмолюка не справились. Видеообзор матча

В субботу, 8 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфородом» и «Астон Виллой».

Встречу принимал Брентфорд Комьюнити в Брентфорде.

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Олли Уоткинса.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел весь матч на скамье запасных.

После этого матча «Астон Вилла» поднялась на 7-е место таблицы, имея в своем активе 45 очков, а «Брентфорд» с 38 очками опустился на 12-ю строчку.

Английская Премьер-лига. 28-й тур

Брентфорд – Астон Вилла – 0:1

Голы: Уоткинс, 49

Видеообзор матча: