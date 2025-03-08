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Чемпионат Англии
Брентфорд
08.03.2025 19:30 – FT 0 : 1
Астон Вилла
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Англия
08 марта 2025, 22:50 |
61
0

Сыграл ли украинец? Астон Вилла одолела Брентфорд, добыв 3-ю победу подряд

Вилланы победили со счетом 1:0 благодаря голу Уоткинса, Егор Ярмолюк остался в запасе

08 марта 2025, 22:50 |
61
0
Сыграл ли украинец? Астон Вилла одолела Брентфорд, добыв 3-ю победу подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта Астон Вилла переиграла Брентфорд в выездном матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Поединок прошел на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Встреча завершилась победой вилланов со счетом 1:0.

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Единственный гол на 49-й минуте забил Олли Уоткинс. На 50-й мяч Моргана Роджерса был отменен из-за офсайда.

Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк провел весь поединок на скамейке запасных.

Для Астон Виллы эта победа стала третьей подряд во всех турнирах.

АПЛ 2024/25. 28-й тур, 8 марта

Брентфорд – Астон Вилла – 0:1

Гол: Уоткинс, 49

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Астон Вилла Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Олли Уоткинс Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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