Сыграл ли украинец? Астон Вилла одолела Брентфорд, добыв 3-ю победу подряд
Вилланы победили со счетом 1:0 благодаря голу Уоткинса, Егор Ярмолюк остался в запасе
8 марта Астон Вилла переиграла Брентфорд в выездном матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Поединок прошел на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Встреча завершилась победой вилланов со счетом 1:0.
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Единственный гол на 49-й минуте забил Олли Уоткинс. На 50-й мяч Моргана Роджерса был отменен из-за офсайда.
Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк провел весь поединок на скамейке запасных.
Для Астон Виллы эта победа стала третьей подряд во всех турнирах.
АПЛ 2024/25. 28-й тур, 8 марта
Брентфорд – Астон Вилла – 0:1
Гол: Уоткинс, 49
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