В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

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Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» после ряда отличных результатов начал сдавать. Команда проиграла «Фулхэму» (1:2) и «Ньюкаслу» (3:4), а затем сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0). В турнирной таблице АПЛ «Ноттингем Форест» идет на третьем месте. Однако борьба за зону Лиги чемпионов еще впереди. Свой предыдущий матч «Ноттингем Форест» провел в Кубке Англии против «Ипсвича». Основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1. А в серии пенальти «Ноттингем Форест» победил со счетом 5:4.

Манчестер Сити

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» чередует победы и поражения. Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Челси» (3:1), но затем уступила «Арсеналу» (1:5). А после победы над «Ньюкаслом» (4:0), последовало поражение от «Ливерпуля» (0:2). В предыдущем туре «Манчестер Сити» на выезде встречался с «Тоттенхэмом» и одержал победу со счетом 1:0. Подопечные Гвардиолы, как и «Ноттингем Форест», участвовали в 1/8 финала Кубка Англии. «Манчестер Сити» дома принимал «Плимут» с Максимом Таловеровым в составе и выиграл 3:1.

Личные встречи

Из последних пяти матчей «Манчестер Сити» выиграл четыре. В том числе и поединок первого круга (3:0). Одна встреча закончилась со счетом 1:1.

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,69 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» в гостях составляет 1,79 гола за матч.

Возможные составы

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Мурилло, Морато, Морено, Йейтс, Сангаре, Хадсон-Одои, Данилу, Эланга, Авонии.

«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Аке, Рейс, О'Райли, Гюндоган, Грилиш, Силва, де Брюйне, Холанд, Фоден.

Прогноз

Обе команды играют результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.