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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
08.03.2025 14:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
04 марта 2025, 22:41 |
72
0

Ноттингем Форест – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 марта в 14:30 по Киеву

04 марта 2025, 22:41 |
72
0
Ноттингем Форест – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» после ряда отличных результатов начал сдавать. Команда проиграла «Фулхэму» (1:2) и «Ньюкаслу» (3:4), а затем сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0). В турнирной таблице АПЛ «Ноттингем Форест» идет на третьем месте. Однако борьба за зону Лиги чемпионов еще впереди. Свой предыдущий матч «Ноттингем Форест» провел в Кубке Англии против «Ипсвича». Основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1. А в серии пенальти «Ноттингем Форест» победил со счетом 5:4.

Манчестер Сити

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» чередует победы и поражения. Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Челси» (3:1), но затем уступила «Арсеналу» (1:5). А после победы над «Ньюкаслом» (4:0), последовало поражение от «Ливерпуля» (0:2). В предыдущем туре «Манчестер Сити» на выезде встречался с «Тоттенхэмом» и одержал победу со счетом 1:0. Подопечные Гвардиолы, как и «Ноттингем Форест», участвовали в 1/8 финала Кубка Англии. «Манчестер Сити» дома принимал «Плимут» с Максимом Таловеровым в составе и выиграл 3:1.

Личные встречи

Из последних пяти матчей «Манчестер Сити» выиграл четыре. В том числе и поединок первого круга (3:0). Одна встреча закончилась со счетом 1:1.

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,69 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» в гостях составляет 1,79 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Мурилло, Морато, Морено, Йейтс, Сангаре, Хадсон-Одои, Данилу, Эланга, Авонии.
  • «Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Аке, Рейс, О'Райли, Гюндоган, Грилиш, Силва, де Брюйне, Холанд, Фоден.

Прогноз

Обе команды играют результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
8 марта 2025 -
14:30
Манчестер Сити
Тотал больше 2,5 1,62 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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