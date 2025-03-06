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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
08.03.2025 14:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 марта 2025, 21:54 | Обновлено 06 марта 2025, 21:56
26
0

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 14:30 матч чемпионата Англии

06 марта 2025, 21:54 | Обновлено 06 марта 2025, 21:56
26
0
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Манчестер Сити
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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