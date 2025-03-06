08.03.2025 14:30 - : -
Англия06 марта 2025, 21:54 | Обновлено 06 марта 2025, 21:56
26
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Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 14:30 матч чемпионата Англии
06 марта 2025, 21:54 | Обновлено 06 марта 2025, 21:56
26
0
В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ноттингем Форест – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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