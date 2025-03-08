08.03.2025 14:30 – FT 1 : 0
Англия08 марта 2025, 20:42 |
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Ноттингем Форест – Ман Сити – 1:0. Гвардиола в ужасе. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2024/25
08 марта 2025, 20:42 |
363
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8 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ноттингем Форест и Манчестер Сити.
Поединок прошел на стадионе Сити Граунд. Игра завершилась минимальным поражением подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 0:1.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Единственный мяч на 83-й минуте забил Каллум Хадсон-Одои.
АПЛ 2024/25. 28-й тур, 8 марта
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:0
Гол: Хадсон-Одои, 83
Видеообзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
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