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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
08.03.2025 14:30 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
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Англия
08 марта 2025, 20:42 |
363
0

Ноттингем Форест – Ман Сити – 1:0. Гвардиола в ужасе. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2024/25

08 марта 2025, 20:42 |
363
0
Ноттингем Форест – Ман Сити – 1:0. Гвардиола в ужасе. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Каллум Хадсон-Одои

8 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ноттингем Форест и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Сити Граунд. Игра завершилась минимальным поражением подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 0:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Единственный мяч на 83-й минуте забил Каллум Хадсон-Одои.

АПЛ 2024/25. 28-й тур, 8 марта

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Хадсон-Одои, 83

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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