Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити

В чемпионате Англии состоялся матч команд, которые рассчитывают выйти в Лигу чемпионов: Ноттингем Форест принимал Манчестер Сити.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, которые забили гол в конце второго тайма. Ошибку допустил вратарь Эдерсон, который в матче сделал один суперсейв, однако пропустил в ближний угол удар Хадсона-Одои.

Лесники набрали 51 пункт и идут третьими, а команда Жузепа Гвардиола с 47 пунктами замыкает топ-4.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0

Гол: Хадсон-Одои, 83

Ноттингем Форест: Селс, Аина, Мурильо, Миленкович, Уильямс, Домингес (Йейтс, 69), Андерсон, Эланга (Сангаре, 80), Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои (Морато, 87), Вуд (Авонийи, 87)

Манчестер Сити: Эдерсон, Нуньес (Льюис, 62), Хусанов, Диаш, Гвардиол, Нико Гонсалес (Ковачич, 62), Бернарду, Фоден (Де Брюйне, 69), Савиньо (Мармуш, 69), Доку, Холанд