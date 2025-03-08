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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
08.03.2025 14:30 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
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Англия
08 марта 2025, 16:26 | Обновлено 08 марта 2025, 16:28
924
4

Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити

Эдерсон ошибся, хозяева набрали три очка

08 марта 2025, 16:26 | Обновлено 08 марта 2025, 16:28
924
4
Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Англии состоялся матч команд, которые рассчитывают выйти в Лигу чемпионов: Ноттингем Форест принимал Манчестер Сити.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, которые забили гол в конце второго тайма. Ошибку допустил вратарь Эдерсон, который в матче сделал один суперсейв, однако пропустил в ближний угол удар Хадсона-Одои.

Лесники набрали 51 пункт и идут третьими, а команда Жузепа Гвардиола с 47 пунктами замыкает топ-4.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0
Гол: Хадсон-Одои, 83

Ноттингем Форест: Селс, Аина, Мурильо, Миленкович, Уильямс, Домингес (Йейтс, 69), Андерсон, Эланга (Сангаре, 80), Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои (Морато, 87), Вуд (Авонийи, 87)

Манчестер Сити: Эдерсон, Нуньес (Льюис, 62), Хусанов, Диаш, Гвардиол, Нико Гонсалес (Ковачич, 62), Бернарду, Фоден (Де Брюйне, 69), Савиньо (Мармуш, 69), Доку, Холанд

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Манчестер Сити Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Saar
МС-красава: одну гру переможе, іншу - програ. І так через одну вже 5 ігор
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+2
Андрій Милявський
Форрест повертається в еліту європейського футболу
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+1
VovanSidorovi4
Все закономерно 2х кратный обладател КЕЧ обыграл какой-то клуб с Манчестера.
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+1
Play Games
Ну ну шпириту Саншу хозяин мс! То с вулверхемптоном тероризовал даже топовий сити. Сечас с нотингемом. Недооцінений тренер
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0
Strontium
Шокировал Эдерсон сам себя
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0
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