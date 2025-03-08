Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити
Эдерсон ошибся, хозяева набрали три очка
В чемпионате Англии состоялся матч команд, которые рассчитывают выйти в Лигу чемпионов: Ноттингем Форест принимал Манчестер Сити.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, которые забили гол в конце второго тайма. Ошибку допустил вратарь Эдерсон, который в матче сделал один суперсейв, однако пропустил в ближний угол удар Хадсона-Одои.
Лесники набрали 51 пункт и идут третьими, а команда Жузепа Гвардиола с 47 пунктами замыкает топ-4.
Чемпионат Англии. 28-й тур
Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0
Гол: Хадсон-Одои, 83
Ноттингем Форест: Селс, Аина, Мурильо, Миленкович, Уильямс, Домингес (Йейтс, 69), Андерсон, Эланга (Сангаре, 80), Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои (Морато, 87), Вуд (Авонийи, 87)
Манчестер Сити: Эдерсон, Нуньес (Льюис, 62), Хусанов, Диаш, Гвардиол, Нико Гонсалес (Ковачич, 62), Бернарду, Фоден (Де Брюйне, 69), Савиньо (Мармуш, 69), Доку, Холанд
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