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  4. ВИДЕО. Тулуза спасла игру на 90+1 минуте. Монако входит в топ-4
Чемпионат Франции
Тулуза
07.03.2025 21:45 – FT 1 : 1
Монако
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Франция
08 марта 2025, 01:23 | Обновлено 08 марта 2025, 01:32
7
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ВИДЕО. Тулуза спасла игру на 90+1 минуте. Монако входит в топ-4

Хозяева сумели отыграться в конце матча, на 90+1 минуте забил Франк Магри

08 марта 2025, 01:23 | Обновлено 08 марта 2025, 01:32
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0
ВИДЕО. Тулуза спасла игру на 90+1 минуте. Монако входит в топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Тулуза» сыграла вничью с «Монако» (1:1).

На 17-й минуте счет открыл японский хавбек монегасков Такуми Минамино.

Хозяева сумели отыграться в конце матча, на 90+1 минуте забил Франк Магри.

Монако с 44 очками входит в топ-4, уступая только ПСЖ (62), Марселю (49) и Ницце (46). Тулуза идет на 8-й позиции (34 балла).

Лига 1. 25-й тур, 7 марта

Тулуза – Монако – 1:1

Голы: Магри, 90+1 – Минамино, 17

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Франк Магри (Тулуза).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Тулуза Монако видео голов и обзор Такуми Минамино
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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