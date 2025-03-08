ВИДЕО. Тулуза спасла игру на 90+1 минуте. Монако входит в топ-4

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Тулуза» сыграла вничью с «Монако» (1:1).

На 17-й минуте счет открыл японский хавбек монегасков Такуми Минамино.

Хозяева сумели отыграться в конце матча, на 90+1 минуте забил Франк Магри.

Монако с 44 очками входит в топ-4, уступая только ПСЖ (62), Марселю (49) и Ницце (46). Тулуза идет на 8-й позиции (34 балла).

Лига 1. 25-й тур, 7 марта

Тулуза – Монако – 1:1

Голы: Магри, 90+1 – Минамино, 17

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