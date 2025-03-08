Франция08 марта 2025, 01:23 | Обновлено 08 марта 2025, 01:32
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ВИДЕО. Тулуза спасла игру на 90+1 минуте. Монако входит в топ-4
Хозяева сумели отыграться в конце матча, на 90+1 минуте забил Франк Магри
08 марта 2025, 01:23 | Обновлено 08 марта 2025, 01:32
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В матче 25-го тура чемпионата Франции «Тулуза» сыграла вничью с «Монако» (1:1).
На 17-й минуте счет открыл японский хавбек монегасков Такуми Минамино.
Хозяева сумели отыграться в конце матча, на 90+1 минуте забил Франк Магри.
Монако с 44 очками входит в топ-4, уступая только ПСЖ (62), Марселю (49) и Ницце (46). Тулуза идет на 8-й позиции (34 балла).
Лига 1. 25-й тур, 7 марта
Тулуза – Монако – 1:1
Голы: Магри, 90+1 – Минамино, 17
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Франк Магри (Тулуза).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
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